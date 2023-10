Beautiful/ Anticipazioni 11 ottobre 2023: Li rivela a Bill e Liam che Finn è vivo!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’11 ottobre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful dell’11 ottobre ci svelano che Ridge e Taylor si preparano a partire per andare da Steffy a Monte Carlo. La dottoressa si scusa dicendo che era stata trattenuta in ufficio, ma non accenna minimamente alla visita di Deacon. Non appena partono, Taylor dice a Ridge che ha informato il terapista di Steffy che stanno arrivando. Lo stilista si chiede perché la figlia si stesse comportando da coraggiosa, quando in realtà ancora era traumatizzata per la morte del marito. Da Bill, intanto, Li origlia la sua conversazione con Liam. Lo Spencer racconta a suo figlio che Steffy non sta molto bene; è andata all’estero per cercare di superare il lutto per la morte di Finn. In quel momento, Li decide di fare un passo avanti e di farsi vedere. Liam la riconosce subito e si presenta per ricordarle chi è, poi le chiede cosa le è successo.

Sheila non può lasciare andare Finn e mettere a repentaglio i suoi progressi, lui però protesta. La sua famiglia sta soffrendo e ha bisogno di sapere che è vivo. Le sta chiedendo di mostrare un po’ di pietà. Sheila, però, ribatte, ricordandogli tutte le volte che Steffy non ha voluto darle una seconda possibilità. Finn le ripete che vuole solo andare a casa. Sua moglie e suo figlio hanno bisogno di lui.

Beautiful, anticipazioni puntata 11 ottobre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Liam spiega a suo padre che Li è la madre di Finn; Bill non sapeva chi fosse quando l’ha soccorsa perché non si erano mai incontrati finora. Liam le chiede se è stata aggredita o ha avuto un incidente. Bill le domanda perché non gli ha detto chi era: Finn era ormai parte di famiglia, e la sua morte ha avuto un impatto su tutti loro. Li improvvisamente pronuncia il nome di Sheila, poi Liam e Bill ricordano il tragico evento e di come Sheila avesse ucciso suo figlio. Li scuote la testa e rivela loro che Finn è vivo! La reazione dei due Spencer è di incredulità.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn apprende da Sheila che sua madre è morta dopo un incidente in auto ed è finita nella baia. In realtà, scopriamo che Li è viva, ed è stata trovata da Bill in un angolo della strada, in condizioni pietose e in visibile stato di shock. Lo Spencer ha deciso di portarla a casa sua per offrirle tutte le cure possibili. Il gesto altruistico di Bill stupisce molto Liam e Wyatt. Taylor e Ridge sono sconvolti nel sapere che Steffy sta seguendo una terapia psichiatra per cercare di superare il lutto per la morte di Finn, e capiscono che la figlia non si è mai ripresa dal drammatico evento.

Per questo motivo decidono, di comune accordo, di andarla a trovare a Montecarlo, per offrirle tutto l’aiuto possibile. Deacon, intanto, accorcia le distanze con Taylor. Nel frattempo, Finn sfida Sheila: se gli vuole davvero bene, deve lasciarlo andare dalla sua famiglia.











