BEAUTIFUL/ Anticipazioni 11 ottobre: Bill organizza la vendetta contro Ridge

La soap americana Beautiful ritorna nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre 2019, per una nuova puntata. Andrà in onda su Canale 5 dalle 13:41 circa, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo che cosa è accaduto ieri: a pranzo insieme, Bill cerca di convincere Logan a non mantenere ancora il segreto su Ridge e il giudice per la custodia. Sottolinea anche di non agire per suo interesse, ma per proteggere Will e ottenere finalmente giustizia per la causa perduta. Intanto, Wyatt è ancora entusiasta per il successo della sfilata. Ridge invece riferisce a Katie ciò che gli ha detto Brooke su Bill e le sue ricerche. Non teme che la donna possa infrangere il patto di fiducia e parlare dei suoi segreti, anche se sa che è ancora arrabbiata nei suoi confronti per via di ciò che ha fatto. Nel frattempo, Logan continua a sostenere che Spencer dovrebbe lasciar perdere tutto. Katie gli fa vedere il figlio ogni volta che vuole e decide di andarsene per terminare la conversazione. Prima di lasciarlo però gli ricorda la promessa sul suo cambiamento: se continuerà ad andare avanti, dimostrerà solo di essere ossessionato dalla causa e di essere tornato quello di prima. Una volta solo, Bill contatta Justin perchè contatti un mago del computer.

Anche Katie crede che Ridge avrebbe potuto non intervenire sulla causa per l’affidamento del figlio. Il suo avvocato le aveva già data per certa la vittoria. Ridge le svela di contro di aver aiutato economicamente il giudice in un periodo difficile e che per questo gli è riconoscente. Il loro incontro invece sarebbe dovuto andare in modo diverso, ma poi si è fatto travolgere dall’odio per Bill. Nel frattempo, Zoe cerca di convincere Xander a festeggiare insieme a lei e agli altri modelli. Il ragazzo però si è già messo d’accordo con Emma, che nel giro di pochi minuti li raggiunge. La ragazza non la prende bene quando scopre che Zoe l’ha invitato ad un party, ma Xander è deciso a dedicare del tempo alla loro relazione. Ritornata alla Forrester, Brooke riferisce a Ridge e Katie di aver appena parlato con Bill, che le ha fatto le pressioni e che ha dei forti sospetti sul rivale. Spencer invece ha richiesto l’aiuto di Ken perchè si metta subito al lavoro e lo aiuti ad incastrare Ridge. Zoe invece confida a Wyatt di aver perso la possibilità di conquistare Xander, visto che lui ha pensieri solo per Emma. Il modello infatti sta ancora dichiarando i suoi sentimenti alla ragazza. I due parlano anche del fatto che la loro relazione possa arrivare allo step successivo: Emma non se la sente di fare un passo simile. Mentre Brooke evidenzia di fare fatica a gestire il segreto di Ridge, Spencer chiede a Ken di accedere al cellulare del giudice, in modo che possa ottenere le prove contro lo stilista.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI DELL’11 OTTOBRE 20193

Nella soap Beautiful il lungo discorso di Emma a Xander non è ancora finito. La ragazza ha capito che vorrebbe una relazione più seria, ma non si sente affatto pronta a fare il salto di qualità, anche se lui le piace davvero. Ne approfitta tra l’altro per chiudere del tutto il rapporto con il modello, visto che per lei le priorità adesso sono la carriera e lo studio. Ridge invece sembra fin troppo tranquillo sul fatto che Bill sia innocuo e cerca di convincere Brooke a rilassarsi. La donna però sa che Spencer non si fermerà di fronte a nulla pur di vendicarsi del torto subito. Non sa che intanto Bill sta organizzando una trappola sia per Ridge che per il giudice. Grazie all’intervento di Ken, entrerà nel cellulare di entrambi e invierà dei finti messaggi all’altro, organizzando un incontro segreto nel parcheggio dell’azienda di moda. In questo modo lui e Justin li sorprenderanno insieme e li spingeranno a fare una confessione, che intendono registrare come prova.



