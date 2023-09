Beautiful/ Anticipazioni 11 settembre 2023: Carter sposerà Paris o sceglierà Quinn?

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’11 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful dell’11 settembre ci svelano che Quinn interrompe il matrimonio di Carter e Paris, lasciando tutti senza parole. L’avvocato è stupito nel trovarla lì e si chiede cosa stia succedendo. La Fuller gli assicura che sono cambiate molte cose nell’ultimo periodo. Lo ama più di ogni altra cosa al mondo e non può lasciarlo andare. Paris è furiosa quando Quinn afferma che Carter non vuole sposarla veramente, mentre Ridge chiede chiarimenti alla donna: è ancora sposata con Eric? Al che la Fuller rivela che il suo matrimonio è finito: Eric ha scelto di stare con Donna! Ridge, da buon amico, si rivolge a Carter cercando di fargli aprire gli occhi: sta scappando da un sentimento molto forte. Quinn ha smesso di fingere a se stessa e, senza timore, confessa platealmente a Carter i suoi sentimenti.

Paris si oppone violentemente e dichiara che Carter è suo, non di Quinn! Charlie stava per ufficializzare la loro unione, perciò la ragazza farà tutto il possibile per impedire che la Fuller ostacoli il loro giorno speciale. Nel dirlo, Paris cerca la complicità di Carter, il quale non riesce a distogliere lo sguardo da Quinn.

Beautiful, anticipazioni puntata 11 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, tutti gli invitati al matrimonio si aspettano che Carter faccia qualcosa. L’avvocato è molto indeciso: proseguire la cerimonia e sposare Paris, oppure correre tra le braccia di Quinn che, dopo tanti tentennamenti, gli sta aprendo il suo cuore? La Fuller afferma che da quando lo ha conosciuto, lei ha scoperto la versione migliore di se stessa. Solo Carter riesce a renderla così. Vuole amarlo per il resto della sua vita. Paris è indispettita e ricorda a Carter che avranno solo poche parole da dire e poi diventeranno marito e moglie. Lui la guarda per un’ultima volta, le prende la mano e la bacia, mentre tutti aspettano che la cerimonia continui. Il colpo di scena, però, è dietro l’angolo…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn e Bridget sorprendono Eric a letto con Donna mentre sono al club. Per moglie e marito è arrivato il momento della verità. Quinn ammette di aver monitorato il battito cardiaco di Eric senza avergli detto nulla per non farlo sentire un debole. Lui, invece, capisce che sua moglie è ancora innamorata di Carter e la incoraggia a rivelargli ciò che prova prima che sia troppo tardi: l’avvocato sta per sposarsi con Paris. Quinn, dopo l’ultimo e commovente addio al marito, corre dall’uomo che ama per impedire le sue nozze. Nel frattempo, Taylor passa un po’ di tempo insieme a suo figlio Thomas, il quale spera ancora di poter rivedere i suoi genitori di nuovo insieme come una volta.











