Beautiful/ Anticipazioni 12 agosto: Thomas accetta la strana richiesta di Liam…

Beautiful, anticipazioni puntata 12 agosto: la richiesta di Liam a Thomas

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 12 agosto, svelano che Steffy va visita a Liam in carcere, e lui la informa di aver chiesto a Thomas di stare vicino a Hope durante questo periodo molto difficile per la sua famiglia. Al tempo stesso, la Logan cerca di essere positiva e trasmette il suo ottimismo a Liam sul suo futuro fuori dalla prigione. Bill, intanto, continua a difendere le proprie motivazioni di fronte alle critiche di Wyatt: il suo piano avrebbe funzionato se solo Liam non avesse confessato tutta la verità a Hope.

Poi, Bill riceve la visita di Justin, al quale chiede con impazienza una veloce uscita dalla prigione per se stesso e Liam. Inoltre, l’avvocato sembra turbato dal fatto che l’editore intenda affidare la gestione della Spencer Publications solo a Wyatt e non a lui. Intanto, Brooke non è per niente entusiasta all’idea che Liam abbia spinto Thomas ad essere ancora più presente nella vita di Hope. Visti i precedenti teme infatti che il figlio di Ridge possa approfittare della situazione…

Beautiful, dove eravamo rimasti: Quinn implora Paris di non dire niente a Zoe

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Thomas è andato a trovare Liam in carcere. Lo stilista cerca di essere comprensivo sull’incidente in cui Vinny è morto. Il giovane Spencer poi gli fa una richiesta inaspettata: stare vicino a Hope e ai bambini nel caso in cui lui dovesse essere condannato ad anni di prigione. Ciò lascia lo stilista di stucco. Intanto, Wyatt e Flo discutono su quanto accaduto a Bill e Liam, e della strana coincidenza con cui Vinny si trovasse proprio là quella notte.

Quinn rintraccia Paris, pregandole di non dire nulla a Eric della sua notte con Carter. Poi, la donna gioca d’astuzia nella speranza di metterla a tacere e le rivela che Zoe ha sabotato la sua serata con Zende, settimane prima. Quinn sta cercando di ricattarla, ma Paris resta ferma con la sua idea: la sorella merita di sapere la verità. Disperata, Quinn arriva a fare un gesto impensabile: si inginocchia a terra e la supplica di tacere.

Beautiful: chi è Matthew Atkinson, l’attore di Thomas

John Matthew Atkinson è il nuovo volto di Thomas Forrester in Beautiful. L’attore statunitense, nato il 31 dicembre 1988, lo interpreta dal 2019, succedendo al collega Pierson Fodé. Matthew Atkinson ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2009, apparendo in alcune serie tv e nel film The Blind Side col premio Oscar Sandra Bullock.

Successivamente è stato nel cast principale della serie tv Jane stilista per caso (nel 2012) prima di entrare nelle soap opera. Il primo lavoro è in Febbre d’amore, dove è apparso tra il 2014 e il 2015; poi recita in due episodi di NCIS Los Angeles, e infine approda a Beautiful. Oltre a recitare, è anche cantante; ha inoltre discendenze irlandesi e nativo-americane.

