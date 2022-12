Beautiful/ Anticipazioni 12 dicembre: Thomas pensa ancora a Hope? Steffy lo crede…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 12 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 12 dicembre ci svelano che Steffy interrompe Hope e Thomas mentre quest’ultimo le sta mostrando il suo ultimo modello. La Forrester stuzzica il fratello dicendo quanto si stia impegnando per compiacere la Logan, facendogli intendere che forse potrebbe ancora pensare a lei. Steffy è solo preoccupata: vorrebbe che Thomas si dedicasse di più alla sua vita personale, invece di stare sempre in ufficio a lavorare. Comincia quindi a fargli domande se stia frequentando qualcuno, un fatto che incuriosisce anche Hope. Nell’ufficio accanto, Paris e Zende sembrano più uniti che mai. Lui sottolinea quanto sia importante nella sua vita, nonché fonte di ispirazione per la creazione dei suoi modelli. I due poi si recano nell’ufficio di Steffy, per aggiornarla sugli ultimi lavori e anche Thomas è curioso di vedere cosa Zende ha realizzato.

Rimasti soli, Thomas dice a Paris che le deve delle scuse. Ha usato sua sorella Zoe, facendola soffrire, solo per poter arrivare a Hope. Thomas ammette di amarla e voleva una famiglia con lei. Ha fatto cose di cui si pente e Zoe ne ha pagato il prezzo. Anche se lei è andata avanti, lui si pentirà sempre di quello che le ha fatto. Paris gli crede e nota che nemmeno sua sorella è sempre stata una santa. Zoe ha cambiato la sua vita e da quello che può vedere, anche Thomas l’ha fatto. Discutono del suo amore per Douglas, che Paris pensa sia bellissimo.

Beautiful, anticipazioni puntata 12 dicembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy dice a Hope che lei e Thomas trascorrono molto tempo insieme e le chiede se abbia capito che suo fratello è ancora interessato a lei. Steffy vuole solo che lui trovi qualcuno, e Hope si rende conto di essere preoccupata per lui, crede che possa fare gli stessi passi falsi del passato. Tuttavia, Steffy è ottimista: suo fratello è affascinante e in gamba, e ben presto catturerà l’attenzione di una donna fortunata.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge ha un duro scontro con suo padre riguardo Quinn, e contesta il loro accordo segreto con Carter. Stanco che suo figlio si intrometta nella sua vita privata, alla fine lo stilista lo caccia di casa. Sheila tenta un nuovo approccio con Finn, facendogli capire che vuole solo far parte della sua vita. Il dottore si confida con Hope, confessandole di non sapere esattamente come comportarsi con sua madre. I due poi acconsentono di non dire nulla a Steffy riguardo il recente messaggio di Sheila a Finn. La Carter, però, non è una donna che si arrende facilmente…

