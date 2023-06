Beautiful/ Anticipazioni 12 giugno 2023: Steffy si sveglia ma non ricorda nulla…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 12 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 12 giugno ci svelano che Steffy è sveglia, ma non riesce a ricordare nulla di quanto accaduto la notte della sua sparatoria. Inoltre fa fatica a parlare. Thomas suggerisce di lasciarglielo scrivere, ma Sheila, temendo di venir scoperta, interviene. A fatica, Steffy chiede dell’acqua, mentre Ridge continua a insistere sperando che sua figlia possa ricordare qualche particolare. Ogni tentativo sembra inutile, e Sheila può tirare un sospiro di sollievo. Nel corridoio dell’ospedale, Zende avvisa Carter di cosa è successo a Steffy e Finn, mentre Liam chiede a Thomas, appena uscito dalla stanza di sua sorella, se il peggio sia passato. Il Forrester annuisce, ma spiega che Steffy ha ancora molto su cui lavorare. E spera non ci siano più sorprese.

Nella stanza di Steffy, Taylor esorta sua figlia a riposare in modo che possa guarire. Sheila rimane lì in ascolto. Bridget entra per controllare la paziente e assicurarsi che sia cosciente. Quando la ragazza prova a parlare riesce solamente a mormorare un “Spara”. Taylor teme che sua figlia non riuscirà a dire molto e pensa che abbia represso il ricordo traumatico. Sheila chiede se c’è una possibilità che non ricorderà mai. Bridget spiega che i suoi ricordi potrebbero tornare in frammenti oppure tutti in una volta. Taylor sa che Steffy vorrà giustizia: chiunque sia stato sarà ritenuto responsabile. Per ora, come sua madre, l’unica cosa che le interessa è che sua figlia torni alla normalità.

Beautiful, anticipazioni puntata 12 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Thomas dice a Liam e gli altri, ancora in attesa di poter entrare per vedere Steffy, di restare positivi. Sua sorella è una guerriera e si riprenderà presto. Al momento, però, ha solo bisogno di riposare. Liam chiede se per caso Steffy ha qualche ricordo di quello che è successo. Thomas spiega che per ora non ricorda nulla. Nel frattempo, Sheila cerca di carpire informazioni da Bridget per capire se sua nuora sta migliorando. La dottoressa spiega che Steffy sta rispondendo molto bene al trattamento, e ciò rassicura Taylor e Ridge. Tuttavia resta il problema di Finn: come diranno a sua figlia che suo marito, l’uomo che ama, è morto?

Ridge sente che dovranno essere forti per lei; dovranno esserci per lei. Poi si rivolge a Sheila e le dice che adesso può andarsene. Taylor, però, ribatte per dirgli che invece può restare: Sheila è la nonna del figlio di Steffy. Che lui lo voglia oppure no, adesso la Carter è una di famiglia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, tutti sono in ospedale in grande apprensione per Steffy, che si sveglierà poco dopo. Sheila, oppressa dai sensi di colpa per aver ucciso suo figlio ed essendo l’unica a saperlo, è sul punto di compiere l’estremo gesto. La donna sale sul tetto dell’ospedale e pensa di farla finita. L’intervento di Taylor evita il peggio, ma il dramma è dietro l’angolo: la dottoressa scivola, nel tentativo di salvarla, e rischia di cadere giù. Sheila l’afferra saldamente e riesce a salvarla. Le due donne restano vicine e capiscono di poter contare l’una sull’altra. Nel frattempo, Zende e Paris arrivano in ospedale e restano in attesa di notizie insieme a Liam e Hope.

In quel momento, Steffy si sveglia e tutta la famiglia si riunisce accanto a lei. La ragazza fa fatica a riprendere conoscenza, però ha un sussulto quando riconosce Sheila, entrata nella stanza per accertarsi che la giovane non ricordi nulla della sparatoria…











