BEAUTIFUL/ Anticipazioni 12 giugno: prima notte di nozze per Hope e Liam

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: NOTTE DI PASSIONE PER HOPE E LIAM

Hope e Liam sono finalmente marito e moglie e pronti per affrontare insieme il viaggio che li porterà a formare una famiglia. La figlia di Brooke e il figlio di Bill Spencer saranno ancora i protagonisti di Beautiful e nella puntata in onda oggi, mercoledì 12 giugno, saranno alle prese con uno dei momenti più romantici della loro storia d’amore. Prima di potersi lasciare andare alla passione, però, Hope e Liam dovranno affrontare ancora un problema. Durante il ricevimento nuziale, tra Brooke e Taylor è scoppiata la guerra a colpi di torte in faccia. Oltre a difendere la felicità delle rispettive figlie, tuttavia, i due grandi amori di Ridge Forrester si sono lanciate accuse ricordando la rivaità del passato. A mettere fine a tutto saranno proprio Hope e Steffy, ma cosa accadrà esattamente nea puntata odierna? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL: L’ASSENZA DI BROOKE E TAYLOR

L’assenza di Brooke e Taylor al ricevimento nuziale non passerà inosservata agli occhi di Hope e Steffy che, preoccupate che tra le rispettive madri possa scoppiare una vera e propria guerra, si precipiteranno in cucina dove si ritroveranno di fronte ad una scena surreale. Così, mentre Taylor affronterà la passeggiata della veRgogna lasciando la festa e tornando a casa, Brooke ritroverà subito il sorriso grazie a Ridge che, per alleggerire la già pesante atmosfera, apprezzerà il gusto della torta nuziale. Conclusi i festeggiamenti, Hope e Liam potranno finalmente godersi la prima notte di nozze lasciandosi così andare alla passione mentre Steffy, da sola con la figlia Kally, dovrà cominciare a fare i conti con il suo stato di mamma single e, soprattutto, con la certezza di dover dividere per sempre l’amore di Liam con la famiglia di Hope.

