Beautiful/ Anticipazioni 12 luglio 2023: Sheila, spunta un’altra confessione su Brooke!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 12 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 12 luglio ci svelano che Sheila cerca di giustificarsi per la sparatoria, ma Steffy è furiosa e pensa che sia solo una psicopatica. La terribile suocera si lamenta del fatto che Finn si sia presentato in quel vicolo e che lei non abbia avuto il tempo di pensare prima di sparare. Ridge sostiene il contrario, facendo in modo che sembrasse una rapina. La donna si lamenta che stanno cercando di far sembrare che l’abbia pianificato. Ridge inveisce sul fatto che lei abbia lasciato morire sua figlia. Taylor interviene dicendo che si è presentata in ospedale facendo finta di essere disperata. Sheila interviene dicendo che lo era; aveva appena ucciso involontariamente suo figlio!

Beautiful/ Anticipazioni 11 luglio 2023: Sheila, anche Ridge e Taylor la affrontano

Di fronte alle pesanti accuse, la Carter cambia registro e afferma che voleva solo vedere Ridge e Taylor tornare insieme. Steffy si chiede cosa c’entri la Logan con tutto questo. Ridge le chiede di spiegare dove voglia andare a parare, al che Sheila lo incalza di raccontare loro cos’è successo a Capodanno.

Beautiful/ Anticipazioni 10 luglio 2023: Sheila confessa ma accusa Steffy!

Beautiful, anticipazioni puntata 12 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope e Brooke sono curiose e vogliono sapere che tipo di rapporto intrattengono Deacon e Sheila. L’uomo scherza dicendo che forse la Logan è gelosa. Tornando serio, lo Sharpe spiega che da quando Sheila ha perso suo figlio in quel modo orribile, l’unico modo per poter voltare pagina è essere accettata di Forrester. Brooke, come madre, si sente male per Sheila. Deacon la esorta a dare un’altra possibilità alla sua nemica di un tempo, ma la Logan non può permetterselo perché sa che Ridge non vorrebbe. Nel frattempo, Sheila punta di nuovo il dito contro Steffy, dicendole che non le ha dato altra scelta di spararle.

Beautiful/ Anticipazioni 7 luglio 2023: Quinn chiama Eric mentre lui è con Donna!

Lei voleva solo aiutarla. Improvvisamente, la giovane Forrester comincia a ricordare dell’altro che riguarda Brooke, e poi capisce tutto. Quella notte, Steffy ha affrontato Sheila perché aveva compreso che era stata lei a provocare alla sua matrigna quella ricaduta a Capodanno. Ecco perché Brooke ha baciato Deacon: non era in lei…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, una visita di Sheila fa in modo che Steffy cominci pian piano a ricordare i fatti della notte della sparatoria. E giunge alla conclusione che è stata proprio sua suocera a uccidere Finn! Taylor e Ridge sono cauti, ma la loro figlia insiste di esserne sicura. Piuttosto che chiamare la polizia, la giovane Forrester vorrebbe affrontare sua suocera. Così, seppur titubante, Taylor invita Sheila a casa loro con la scusa di onorare la memoria di Finn. Sheila, inconsapevole di tutto, è felice e accetta più che volentieri, ma non sa di andare incontro al suo destino.

Steffy, con la complicità dei suoi genitori, ha teso una trappola alla sua terribile suocera per fare in modo che la donna confessi l’omicidio di Finn. Sebbene all’inizio neghi, Sheila alla fine afferma che le loro supposizioni sono vere: sì, ha ucciso suo figlio ma aggiunge anche che si è trattato di un incidente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA