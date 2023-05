Beautiful/ Anticipazioni 12 maggio: Thomas, Sheila gli dice qualcosa che…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 12 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 12 maggio ci svelano che Thomas e Steffy rassicurano la loro madre: Ridge la ama ancora, ed è questione di tempo prima che tornerà dalla sua famiglia. Più tardi, mentre Taylor e Steffy vanno in ufficio, Thomas rimane a casa per concludere alcune sue telefonate. In quel momento si ritrova Sheila alla porta; il giovane stilista la informa che non è la benvenuta lì. In passato ha sparato a sua madre e la sua famiglia non si sarebbe separata se non fosse stato per lei. Sheila insiste che non è più quella persona. Taylor sta cercando di darle una possibilità, e gli domanda se anche lui non possa fare lo stesso.

Thomas prova a mettere in chiaro che ora stanno cercando di riunire la loro famiglia, e non vuole che lei combini altri casini. Dovrebbe uscire dalle loro vite per sempre. Sheila si arrabbia e, inavvertitamente, si lascia sfuggire che se Ridge e Brooke ora si stanno lasciando, dovrebbe solo ringraziarla…

Beautiful, anticipazioni puntata 12 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, mentre Sheila si congratula con se stessa per il suo piano di aver fatto crollare Brooke, Hope racconta a sua madre della sua visita a Ridge e le conferma che lui la ama ancora. Brooke lotterà sempre per il loro matrimonio, ma gli ha causato tutto questo dolore e delusione e si rende conto di non essere la donna giusta per lui. Forse starebbe meglio con Taylor. Hope odia vederla parlare così. Brooke ribadisce di aver perso Ridge a causa delle scelte che ha fatto e di cui si sente responsabile.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Hope cerca di spingere suo padre a scusarsi con Ridge per essersi presi a pugni, e poi vuole anche convincerlo a tornare con Brooke affinché il matrimonio di sua madre sia salvo. Intanto, Sheila e Brooke discutono tra loro accusandosi l’un l’altra per il passato. La Carter ritiene che la Logan sia l’unica responsabile per il fallimento del suo matrimonio. Nel frattempo, Paris e Carter cedono alla passione. Taylor e Brooke si incontrano e si rinfacciano a vicenda tutte le cose passate; poi la Logan l’avverte: deve lasciare in pace suo marito.

Hope teme di aver peggiorato le cose chiedendo a suo padre di scusarsi con Ridge, quindi va di persona dal patrigno per cercare di convincerlo a perdonare Brooke. Steffy e Thomas sostengono Taylor: lei è l’unica donna che può restituire pace e tranquillità alla famiglia e a Ridge. Al contrario, Brooke porta solo guai.











