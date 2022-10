Beautiful/ Anticipazioni 12 ottobre: Sheila ricorda Eric, i Forrester agiscono

Beautiful, anticipazioni puntata 12 ottobre: i Forrester agiscono contro Sheila

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 12 ottobre, ci svelano che il giorno dopo il matrimonio di Steffy e Finn, Ridge, Eric e Brooke sono decisi a prendere provvedimenti legali per tenere Sheila lontana dalla loro famiglia. I tre pensano a un ordine restrittivo. Così si rivolgono a Carter, il quale sta continuando a frequentarsi di nascosto con Quinn. Mentre sono al loft, l’ormai ex signora Forrester non vede l’ora di divorziare così da poter essere finalmente una donna libera.

In quel momento, Carter riceve una chiamata da Ridge che lo informa su quanto avvenuto al matrimonio. I due scoprono così che Sheila si è presentata alla cerimonia, dichiarandosi madre biologica di Finn. Eric interviene nella conversazione telefonica, dicendo che sono tutti preoccupati per l’incolumità Steffy e Hayes. Tutto dipende da Carter.

Beautiful, anticipazioni puntata 12 ottobre: Sheila ricorda Eric e il loro matrimonio

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy e Finn non possono godersi la luna di miele perché prima devono parlare di Sheila e di quanto accaduto al loro matrimonio. In quel momento arriva Paris che si sente di intralcio per aver interrotto qualcosa, ma i due sposini sono decisi ad informarla su Sheila Carter: la ragazza, infatti, era andata via prima e non sa cos’è successo. Finn si sente ancora in colpa per tutto, ma Steffy lo rassicura: lui non sapeva nulla, non poteva prevederlo.

In una stanza d’albergo, Sheila guarda un articolo sul matrimonio di Finn e Steffy sul suo computer e sorride tra sé. È entusiasta del fatto che suo figlio abbia sposato una Forrester e si rammarica di non poter far parte della sua vita e di quella di suo nipote. Poi Sheila si abbandona ai ricordi e ripensa al suo matrimonio con Eric.

Beautiful, dove eravamo rimasti: i Forrester contro Sheila

Nelle precedenti puntate di Beautiful, i Forrester non vogliono avere nulla a che fare con Sheila Carter, colpevole di tante malefatte ai danni della loro famiglia. Madre biologica o meno, sono i Finnegan i genitori di Finn. Steffy, stanca delle discussioni, schiaffeggia Sheila. La donna si prende un secondo per incassare il colpo, poi sorride. Prima di lasciare villa Forrester, Sheila lancia ai presenti un inquietante avvertimento. Una volta che la Carter se n’è andata, gli animi sembrano tranquillizzarsi.

Li, però, non perdona Jack per aver mentito sui suoi contatti con Sheila: suo marito era a conoscenza della vera identità della donna e non ha mai detto nulla. Né a lei, né al loro figlio. Finn ribadisce che non ne aveva idea: non l’avrebbe mai riportata nelle loro vite se avesse saputo chi era veramente Sheila Carter. Liam e Hope sono tornati nella casa nel bosco dove commentano il finale a sorpresa delle nozze, ripercorrendo la vita di Sheila tra fughe e prigioni psichiatriche.

