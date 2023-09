Beautiful/ Anticipazioni 12 settembre 2023: Paris col cuore a pezzi, Carter paga per le sue azioni

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 12 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 12 settembre ci svelano che ignare che Carter abbia deciso di non sposare più Paris per stare con Quinn, Katie e Donna continuano a chiacchierare. Quest’ultima rivela alla sorella che il suo uomo misterioso è Eric, al che l’altra si stupisce perché credeva che lo stilista fosse realmente innamorato di Quinn. In realtà, le cose sono ben diverse. Donna le racconta che Eric ha spinto la Fuller a correre tra le braccia di Carter ed impedire il suo matrimonio con Paris. Inoltre, Donna pensa che lei e il Forrester possano avere un’altra possibilità per stare insieme. Katie abbraccia la sorella. Nel frattempo, Quinn e Carter sono finalmente felici insieme. Improvvisamente l’avvocato ripensa al modo in cui ha lasciato Paris all’altare e capisce che dovrebbe andarle a parlare.

Beautiful/ Anticipazioni 11 settembre 2023: Carter sposerà Paris o sceglierà Quinn?

Grace cerca di offrire conforto a sua figlia, riuscendo solo a dirle un “te l’avevo detto”. In quel momento arriva Carter, con un pessimo tempismo: Paris e sua madre non vogliono vederlo. Grace vuole dimostrare che la sua teoria era giusta, quindi schiaffeggia l’avvocato. Carter ammette con Paris di aver mentito sui suoi sentimenti per lei, ma lo ha fatto perché voleva solo renderla felice, farla sentire amata e adorata.

Beautiful/ Anticipazioni 8 settembre 2023: Eric incoraggia Quinn a correre da Carter!

Beautiful, anticipazioni puntata 12 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, una volta che Carter è andato via, Paris dice a sua madre di essersi sentita davvero una sciocca per aver creduto in un uomo come lui. Grace la rincuora, dicendole che non deve sentirsi così per essersi innamorata. Avrebbe voluto che Carter fosse diverso, una persona degna del suo amore. Ma non lo era. In quel momento appare Zende, che si propone per dare un passaggio a Paris e riaccompagnarla a casa. Nel frattempo, Quinn e Carter si godono il loro momento di felicità. Entrambi non possono credere a ciò che è appena accaduto e a come il loro amore sia più forte che mai…

Beautiful/ Anticipazioni 7 settembre 2023: Eric, decisione improvvisa su Quinn

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Eric incoraggia Quinn a correre da Carter prima che sia troppo tardi: l’avvocato sta per sposarsi con Paris. Quinn, dopo l’ultimo e commovente addio al marito, corre dall’uomo che ama per impedire le sue nozze. Nel frattempo, Taylor passa un po’ di tempo insieme a suo figlio Thomas, il quale spera ancora di poter rivedere i suoi genitori di nuovo insieme come una volta. Quinn arriva appena in tempo per fermare le nozze e rivelare a Carter di essere innamorata di lui. Ora non è più una donna sposata, confermando che il suo matrimonio è finito perché Eric ha deciso di stare con Donna. Dopo attimi di incertezza, Carter lascia Paris all’altare e corre tra le braccia di Quinn.











© RIPRODUZIONE RISERVATA