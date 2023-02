Beautiful/ Anticipazioni 13 febbraio: Sheila e Deacon, un Ringraziamento in hotel…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 13 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 13 febbraio ci svelano che a casa di Brooke e Ridge si festeggia il Ringraziamento insieme a Steffy, Finn, Hope, Liam e i bambini. A loro si aggiungono poi anche Carter, Paris e Zende. Finn aggiorna loro sugli ultimi sviluppi: ha scoperto che Jack ha mentito alla sua famiglia, è lui il padre biologico e in passato ha avuto una relazione con Sheila. Quest’ultima e Deacon, intanto, stanno passando il Ringraziamento nella stanza d’albergo di lei mangiando cibo cinese. Deacon fantastica sulla festa perfetta: si immagina con la famiglia Forrester, con Hope che lo invita per cena; Ridge si scusa con lui per come l’ha trattato, e viene riaccolto da tutti. Sheila gli dice di tornare con i piedi per terra: non accadrà molto presto. Anche la donna fantastica sul Ringraziamento dai Forrester.

Nel suo sogno, Sheila viene accolta in casa da Steffy; Brooke scherza con lei, Finn è felice di riavere sua madre nella sua vita. Deacon interrompe la sua fantasia con un commento sarcastico. La realtà è infatti ben diversa: a casa Forrester, la famiglia è riunita e passano bei momenti insieme, cercando di dimenticare i recenti avvenimenti, tra Sheila, Deacon e la confessione scioccante di Jack.

Beautiful, anticipazioni puntata 13 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, terminato il Ringraziamento, Brooke e Ridge si trovano a parlare di nuovo di Deacon. Per lo stilista, l’ex galeotto rappresenta un capitolo oscuro nella vita di sua moglie, motivo per cui anche sua figlia Hope deve allontanarsi da lui. Brooke insiste che la appoggerà, è un’adulta e può prendere da sola le sue decisioni. Ridge è d’accordo su questo punto, ma si domanda se la Logan pensa realmente che lui sia cambiato come vuol far credere…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Jack confessa a Finn di essere lui suo padre biologico ma di non aver mai detto nulla per proteggerli da Sheila. Suo figlio è sotto shock, ma anche molto infuriato, tanto da cacciarlo di casa. Thomas rivela a Paris di essere interessato a lei e di aspettarla qualora lei decidesse di lasciare Zende. Di fronte al suo rifiuto, il giovane stilista annuncia che troverà un altro appartamento. Più tardi, la ragazza si confida con Carter, al quale fa promettere di non rivelare niente a nessuno. Sheila, invece, propone a Jack un’alleanza: insieme uniranno le forze per riavere il proprio figlio.

