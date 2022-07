Beautiful/ Anticipazioni 13 luglio: Quinn chiude con Carter? E Zoe…

Beautiful, anticipazioni puntata 13 luglio: Quinn e Carter al capolinea?

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 13 luglio ci dicono che Zoe ha il cuore spezzato dopo aver scoperto che Carter ha un’altra donna. Tutti alla Forrester si chiedono chi possa essere l’amante misteriosa, compresi Brooke e Ridge. Eric, invece, è molto dispiaciuto per la modella.

Beautiful, Una vita/ Anticipazioni 13 luglio: Valeria ricambia David, ma lui...

Dopo aver corso il rischio di essere scoperti, Quinn prende una decisione: tra lei e Carter deve assolutamente finire. Lei vuole ricostruire il suo matrimonio con Eric, e fa notare all’avvocato che lui in realtà tiene ancora molto a Zoe, poiché non le ha mai detto di essere libero di frequentare chi vuole.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Zoe scopre Carter con un’altra

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Zoe si presenta a casa di Carter per fargli una sorpresa, ma lui è in compagnia di Quinn. Appena sentono la voce della modella, la Fuller fa in tempo a nascondersi sotto il letto. Quando Zoe entra inizialmente è confusa di vederlo a letto, poi nota degli abiti femminili a terra e capisce tutto. Prima prova a cercare la donna misteriosa, rendendosi conto che è ancora nascosta in camera, poi si dà della stupida perché pensava di poter ricucire il suo rapporto con lui. Quindi, Zoe se ne va.

Terra amara/ Anticipazioni 12 luglio: Yilmaz arrestato, Zuleyha salvata da Demir

Alla Forrester, Brooke sta provando a convincere Eric a dare ascolto al suo istinto e a non lasciarsi commuovere dalle finte lacrime di Quinn, e perciò lo mette in guardia, ricordandogli tutto quello che la Fuller ha fatto in passato. Eric risponde di essere consapevole, ma ammette di amare ancora sua moglie. Lei ha cercato di riavvicinarsi, ma lui ha sempre posto un muro. Motivo per cui adesso spetta allo stilista fare un passo verso Quinn. La discussione tra loro viene interrotta da Zoe che entra in ufficio in lacrime e racconta di aver trovato Carter a letto con un’altra donna.

LEGGI ANCHE:

Un posto al sole/ Anticipazioni 12 luglio: Viola ed Eugenio in crisi, Raffaele...

© RIPRODUZIONE RISERVATA