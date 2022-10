Beautiful/ Anticipazioni 13 ottobre: Finn mente a Steffy e risponde a Sheila…

Beautiful, anticipazioni puntata 13 ottobre: Finn risponde a un messaggio di Sheila e…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 13 ottobre, ci svelano che Eric, Ridge e Brooke chiedono a Carter un ordine restrittivo contro Sheila, dopo quanto accaduto al matrimonio. Il ritorno della diabolica donna ha sconvolto le vite dei Forrester. Intanto, Sheila non ha nessuna intenzione di allontanarsi dalla vita di suo figlio e di suo nipote, quindi escogita un piano per avvicinarsi a loro. Si finge un addetto di laboratorio e riesce con l’inganno ad ottenere il numero personale di Finn, a cui scrive un messaggio.

Jacqueline MacInnes Wood "Steffy" di Beautiful/ Anticipa la follia di Sheila..

Nonostante Steffy gli abbia fatto promettere di stare lontano da Sheila e di non avere alcun contatto con lei, Finn finisce per risponderle con un emoticon a forma di cuore. Ciò non fa altro che alimentare le aspettative di Sheila, ed è sicura che suo figlio le voglia già bene.

Beautiful, anticipazioni puntata 13 ottobre: Eric triste per il divorzio da Quinn

Nella puntata di oggi di Beautiful, si ritorna a parlare del divorzio di Quinn ed Eric. I documenti sono pronti e servono solo le ultime firme. Ridge dice a suo padre di non aver avuto più notizie di Carter, poi nota la sua espressione triste. Lo stilista sa che il Forrester senior non prende il divorzio alla leggera. Chiacchierando su quanto male gli ha fatto Quinn, Eric si chiede se non sia stata colpa sua per tutto, per averla spinta tra le braccia di Carter. Ridge gli fa sapere che la sua famiglia è lì per sostenerlo.

Beautiful/ Anticipazioni 12 ottobre: Sheila ricorda Eric, i Forrester agiscono

Beautiful, dove eravamo rimasti: i Forrester contro Sheila

Nelle precedenti puntate di Beautiful, il giorno dopo il matrimonio di Steffy e Finn, Ridge, Eric e Brooke sono decisi a prendere provvedimenti legali per tenere Sheila lontana dalla loro famiglia. I tre pensano a un ordine restrittivo. Così si rivolgono a Carter, il quale sta continuando a frequentarsi di nascosto con Quinn. Mentre sono al loft, l’ormai ex signora Forrester non vede l’ora di divorziare così da poter essere finalmente una donna libera. In quel momento, Carter riceve una chiamata da Ridge che lo informa su quanto avvenuto al matrimonio. I due scoprono così che Sheila si è presentata alla cerimonia, dichiarandosi madre biologica di Finn.

Beautiful/ Anticipazioni 11 ottobre: i Forrester contro Sheila, il suo avvertimento

In una stanza d’albergo, Sheila guarda un articolo sul matrimonio di Finn e Steffy sul suo computer e sorride tra sé. È entusiasta del fatto che suo figlio abbia sposato una Forrester e si rammarica di non poter far parte della sua vita e di quella di suo nipote. Poi Sheila si abbandona ai ricordi e ripensa al suo matrimonio con Eric.











