Beautiful/ Anticipazioni 13 settembre: Finn chiede a Steffy di sposarlo ma lei…

Beautiful, anticipazioni puntata 13 settembre: Finn chiede a Steffy di sposarlo

Le anticipazioni sulla puntata di Beautiful di oggi, 13 settembre, svelano che Brooke è la protagonista di uno shooting per un magazine e viene immortalata alla Forrester dalla famosa fotografa Ellen von Unwerth. Le due vengono raggiunte da Ridge ed Ellen, notando l’alchimia tra i due, convince lo stilista ad unirsi alla moglie per scattare qualche foto piccante che onori il loro amore.

Alla casa sulla spiaggia, Finn propone a Steffy di sposarlo con Hayes come il loro unico testimone. La giovane Forrester ama il gesto romantico del suo compagno, ma gli chiede il motivo di affrettare le cose… Infatti, Steffy non ha rifiutato la sua proposta, ma non ha incontrato ancora la sua famiglia, perciò si domanda perché lui non voglia organizzare un vero e proprio matrimonio e gli chiede se la cosa ha a che fare con Liam…

Beautiful, anticipazioni puntata 13 settembre: Carter e Quinn cedono di nuovo alla passione

Nella puntata di oggi di Beautiful, al loft, Carter ammette con Quinn di non essere riuscito a sbarazzarsi del suo ritratto come aveva chiesto Eric. Inoltre, l’avvocato le fa notare che per lui è un grande conflitto di interessi rappresentare il Forrester nella causa di divorzio. Quinn è d’accordo, e gli dice che se questa deve essere la loro ultima volta insieme, ha intenzione di sfruttare al meglio il momento. La Fuller inizia a fare complimenti a Carter e a ringraziarlo per averla fatta sentire amata.

I due non riescono a contenere la reciproca attrazione quando ammettono di pensare ancora l’uno all’altra. Carter quindi la bacia appassionatamente e in breve tempo passano la notte insieme…

Beautiful, dove eravamo rimasti: Thomas non denuncia Justin

Nelle precedenti puntate di Beautiful, mentre Bill sembra deciso a non perdonare Justin Barber per il suo tradimento, Thomas, invece, persuade il padre a non denunciare Justin: sa bene cosa significhi perdere la ragione. Inoltre gli suggerisce che la cosa potrebbe andare a loro vantaggio: se Bill dovesse creare loro nuovi problemi, potrebbero davvero aver bisogno di Justin.

Intanto, Quinn scopre che Eric si è disfatto del suo ritratto in salotto, dandolo a Carter. Steffy e Finn hanno confermato la scelta del nome del loro figlio, che si chiamerà Hayes Forrester Finn, in modo che abbia anche il cognome della madre.











