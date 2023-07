Beautiful/ Anticipazioni 14 luglio 2023: Sheila lancia un’ultima minaccia ai Forrester

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 14 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 14 luglio ci svelano che Steffy assicura Sheila che crescere Hayes in modo che diventi come Finn. Il piccolo non conoscerà nemmeno il nome di sua nonna. Lei verrà completamente cancellata. I poliziotti, agli ordini del vice capo Baker, trascinano Sheila via, ma quest’ultima lancia ai Forrester un’ultima minaccia: stanno commettendo un grosso errore, e lei tornerà per vendicarsi. Steffy piange mentre Ridge e Taylor la confortano. La giovane Forrester è grata di aver ricordato tutto e di aver avuto le risposte che cercava, incluso avere la conferma di quello è successo a Brooke. Quindi Taylor esorta Ridge ad andare a dirglielo. Steffy concorda con sua madre sul fatto che merita di sapere.

Brooke dice a Hope che non si arrenderà con Ridge, e sa che troveranno un modo per superare questa loro crisi. In quel momento arriva proprio il Forrester, che racconta loro che Steffy ha ricordato tutto sulla notte della sparatoria. La Logan senior spera ora che possano capire chi è l’assassino di Finn. Ridge risponde che lo sanno – è stata Sheila. Brooke rimane a bocca aperta: la Carter ha ucciso suo figlio e sparato a Steffy?

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy crede che l’aver scoperto la verità sulla ricaduta di Brooke possa cambiare le cose tra Taylor e Ridge, il quale ora potrebbe tornare insieme alla sua matrigna. Nel frattempo, il Forrester continua a spiegare a Brooke in che modo lui e la sua famiglia hanno teso una trappola a Sheila facendo in modo che lei confessasse tutto. Steffy ha ricordato di essere andata al ristorante quella sera per affrontare Sheila, non solo per allontanarla da Finn e Hayes, ma anche perché aveva scoperto che lei aveva scambiato le etichette sulle bottiglie di champagne di Brooke. Ecco quindi svelato il motivo per cui ha avuto una ricaduta la sera di Capodanno. Brooke tira un sospiro di sollievo: sapeva che c’era qualcosa sotto, e ora finalmente ne ha avuto la conferma!

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy ricorda finalmente tutto sulla notte della sparatoria. E’ stata Sheila a spararle e ad uccidere Finn. I suoi genitori vorrebbero chiamare la polizia, la giovane insiste: vuole prima un confronto con la sua terribile suocera affinché confessi tutta la verità. Invitata a casa con una scusa, Sheila è sorpresa ma bene presto capisce le reali intenzioni quando Steffy la accusa di aver ucciso Finn. Sebbene all’inizio neghi, Sheila alla fine afferma che le loro supposizioni sono vere: sì, ha ucciso suo figlio ma aggiunge anche che si è trattato di un incidente, quindi cerca di incolpare sua nuora: se lei l’avesse accolta nella sua famiglia, tutto ciò non sarebbe avvenuto.

Inoltre Sheila si lascia sfuggire di aver provocato la ricaduta di Brooke e Capodanno, e ora i Forrester hanno finalmente il quadro della situazione con più chiarezza. Nel momento in cui la Carter minaccia di scappare, viene bloccata dagli uomini del vice capo Baker, i quali si erano nascosti in attesa della confessione, che la arrestano.











