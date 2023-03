Beautiful/ Anticipazioni 14 marzo: Sheila sente qualcosa di troppo…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 14 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 14 marzo ci svelano che Taylor ha un “piano” per controllare Sheila e capire fino a che punto si spinge la sua ossessione verso il figlio: invitarla a passare il Natale da loro, così da poterla osservare meglio. Seppur titubante, Steffy ha acconsentito. Così il giorno prestabilito, Sheila è a casa loro ed è entusiasta di trascorrere finalmente una vacanza con la sua famiglia, proprio come sognava da anni. Parlando di famiglia, Taylor è pronta a fare un annuncio alla sua: ha intenzione di rimanere a Los Angeles. Hayes si sveglia, quindi Steffy va a prendere il bambino. Mentre lo fa, Sheila ringrazia Taylor per averle dato una possibilità. Steffy arriva con Hayes in braccio e lascia che la suocera lo prenda.

A casa Forrester, Eric, si siede al pianoforte e canta con Douglas e Paris. Dall’altra parte della stanza, Liam chiede a Hope com’è stato trascorrere il tempo con Deacon. Con la cena che sta per essere servita, Brooke brinda, dicendo che è contenta che tutti possano mettere da parte le loro divergenze per questa sera (inclusa la sua con Quinn).

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila sente Taylor dire a Steffy che vorrebbe tanto che Ridge fosse lì con loro. La Carter ha origliato quanto basta per orchestrare qualche suo buon proposito ma non proprio natalizio. Mentre tutti si preparano a mangiare, Sheila annuncia che deve andare via e ringrazia tutti, specialmente Taylor, la possibilità di averle permesso di stare con suo figlio Finn. Dai Forrester, Eric ricorda ai suoi ospiti il ​​vero significato del Natale, dicendo che sono lì per ricordare la vita e gli insegnamenti di Gesù. Le coppie si baciano felici, i bambini aprono i regali e tutti si riuniscono intorno al pianoforte per cantare “Jingle Bells”.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor e Brooke decidono che proveranno ad essere amiche, lasciandosi il passato alle spalle. Con il Natale alle porte, Sheila confida a Deacon che vorrebbe tanto passarlo insieme a suo figlio. In quel momento, Taylor esorta Steffy a contattare la suocera per invitarla al cenone. In realtà la dottoressa spera che così potrà controllare meglio le mosse della Carter e capire se le sue intenzioni sono innocue. Sheila è incredula dopo essere stata invitata poiché non ci sperava minimamente. Il giorno di Natale, i Forrester si riuniscono per celebrarlo insieme. Brooke e Quinn decidono, di comune accordo, di mettere da parte i loro contrasti, almeno per questo giorno di festa.











