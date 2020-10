Beautiful/ Anticipazioni 14 ottobre: Reese arrestato, Thomas è una furia

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI DEL 14 OTTOBRE

Nella puntata di Beautiful di mercoledì 14 ottobre, Xander rientra da Londra a Los Angeles: ha saputo tutto quello che è successo ed è deciso a restare accanto alla sua ex fidanzata per evitare che possa affrontare da sola Ridge e Brooke, oltre che la polizia. Thomas, sempre più fuori di sé, giura a se stesso che farà qualunque cosa per riuscire a riavere Hope con sé, anche a costo di dover usare la forza. Bill, insieme a Katie e al piccolo Will, vanno a trovare Liam e Hope al cottage perché vogliono finalmente conoscere la piccola Beth in qualità di figlia di Hope. L’occasione è importante per un riavvicinamento fra Liam e suo padre, e Spencer senior fa un’importate dichiarazione di affetto al figlio. Brooke e Ridge sono impegnati nel cercare di far arrestare i colpevoli dello scambio delle culle: grazie alle pressioni dei Forrester, Reese viene arrestato a Londra.

BEAUTIFUL, IL RIASSUNTO DELLA PUNTATA DEL 13 OTTOBRE

Beautiful, il riassunto della puntata del 13 ottobre. Hope e Beth trascorrono insieme a Liam la prima notte con la piccola al cottage. Pur essendo consapevoli di aver perso molto tempo prezioso con la bambina, vogliono comunque sfruttare il futuro per ricostruire la loro famiglia. Liam sa che ci vorrà molto impegno affinché la situazione torni alla normalità ed è molto preoccupato per la reazione che potrebbe avere Thomas. In effetti il giovane Forrester si sta nascondendo a casa del suo amico Vinny e non risponde alle numerose telefonate che il padre gli sta facendo. Quando l’amico chiede spiegazioni, lui risponde che non vuole affrontare la predica che sicuramente Ridge gli farà e per questo motivo preferisce restare alla larga per un po’ da casa sua. In realtà l’unica cosa che gli importa è solo riavere Hope e per questo inizia a pensare in quale modo impedire che sua moglie possa rimettersi con Liam. Thomas è davvero su di giri e Vinny, non conoscendo i suoi problemi mentali, ha paura che abbia utilizzato la sua scorta di droga. Ridge, nella puntata di ieri di Beautiful, era davvero dispiaciuto per tutto quello che è successo e per il fatto di non aver creduto alle parole di sua moglie. Si lascia però contagiare dall’entusiamo di sua moglie Brooke che è finalmente felice perché sua figlia ha smesso di soffrire.

Nella puntata di Beautiful del 13 ottobre tutta la famiglia si raduna a casa dei due perché attendono che Beth sia presentata ufficialmente a tutti. Ci sono Donna e Katie ma anche Eric e Quinn. Proprio la moglie del capostipite dei Forrester è quella più sconvolta di tutti: mentre ascolta i racconti di Brooke e Ridge e soprattutto viene a sapere del coinvolgimento di Flo è sempre più incredula perché conosce la ragazza da quando è nata e sa perfettamente che si tratta di una brava persona. Il culmine della sua preoccupazione, però, viene raggiunta quando Brooke racconta alle sue sorelle di volersi impegnare affinché non solo il dottore Reese Buckingham venga arrestato e punito per quello che ha fatto ma anche tutti gli altri personaggi che sono stati implicati a vario titolo in questa tragedia, in particolare Flo e Zoe. A quel punto Quinn si scusa con tutti ma spiega di non riuscire a giudicare in modo negativo la sua amica e sua figlia, non prima di aver parlato direttamente con loro: quindi scappa subito a cercarle per avere anche la loro versione dei fatti. Nel frattempo a casa Forrester arrivano Liam, Hope e Beth e a tutti è subito chiaro che i tre formano finalmente la famiglia felice che avrebbero dovuto essere già da tempo ma la loro preoccupazione va anche a Steffy e al dolore che starà provando per la perdita della figlia. Cosa vedremo domani in Beautiful?



