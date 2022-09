Beautiful/ Anticipazioni 14 settembre: tra Carter e Quinn è di nuovo passione…

Beautiful, anticipazioni puntata 14 settembre: Steffy vuole conoscere i genitori di Finn

Le anticipazioni sulla puntata di Beautiful di oggi, 14 settembre, svelano che Finn promette a Steffy un grande matrimonio, ma le chiede se la sua esitazione abbia a che fare con Liam. La Forrester lo rassicura, ricordandogli che Liam è semplicemente il padre di Kelly. Inoltre dice a Finn che accetterà di sposarlo solo quando avrà conosciuto i suoi genitori. Davanti tale richiesta, Finn sembra a disagio.

Ridge e Brooke guardano insieme le foto del servizio fotografico. Lo stilista scopre allora che la moglie gli ha riservato una sorpresa: quello shooting era un modo per onorare il loro amore. Ridge nota che il titolo si rivolge a loro come co-CEO della Forrester Creations e dice che devono sistemarlo perché quel ruolo spetta a Steffy, e lei non ne sarebbe felice. Brooke non sembra infastidita…

Beautiful, anticipazioni puntata 14 settembre: Carter e Quinn di nuovo insieme…

Nella puntata di oggi di Beautiful, Paris commenta con Zende il dolore che Quinn e Carter hanno causato a Zoe ed Eric. Intanto, al loft di Carter, l’avvocato e la Fuller cedono di nuovo alla passione. Successivamente, Quinn ammette che, sebbene continuino a cercare di allontanarsi e andare avanti, lei vuole stare con lui. Ma sa anche che questo deve finire, prima o poi. Quindi si danno un ultimo bacio prima di dirsi di nuovo addio. Carter, però, la bacia appassionatamente.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Finn chiede a Steffy di sposarlo

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn propone a Steffy di sposarlo con Hayes come il loro unico testimone. La giovane Forrester ama il gesto romantico del suo compagno, ma gli chiede il motivo di affrettare le cose… Infatti, Steffy non ha rifiutato la sua proposta, ma non ha incontrato ancora la sua famiglia, perciò si domanda perché lui non voglia organizzare un vero e proprio matrimonio. Al contrario, il dottore le chiede se la cosa ha a che fare con Liam…

Brooke coinvolge Ridge nella realizzazione di un servizio fotografico per un magazine. Carter ammette con Quinn di non essere riuscito a sbarazzarsi del suo ritratto come aveva chiesto Eric. Inoltre, l’avvocato le fa notare che per lui è un grande conflitto di interessi rappresentare il Forrester nella causa di divorzio. Quinn concorda, e gli dice che intende sfruttare il tempo in sua compagnia nel miglior modo possibile…











