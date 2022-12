Beautiful/ Anticipazioni 15 dicembre: Deacon ritorna, Brooke è sconvolta, ma Hope…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 15 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 15 dicembre ci svelano che Hope ha organizzato una serata a casa con Liam, invitando sua madre e Ridge. Ma nessuno di loro sa che la Logan ha anche invitato un ospite a sorpresa. Intanto alla Forrester, Zende e Paris tornano felici e raggianti dopo la partita dei Dodgers dove lei si è esibita cantando l’inno nazionale americano. Steffy lancia sguardi d’intesa a Thomas, il quale è sempre più affascinato da Paris, e senza farsi notare, osserva l’amore tra quest’ultima e Zende, che è al settimo cielo. La scena si sposta nella casa di Hope, dove chiede ai suoi ospiti di lasciare la porta aperta: manca un’altra persona alla loro cena. E quella persona si rivela essere Deacon, che appare sull’uscio con un borsone in mano.

Brooke e Ridge iniziano a dare di matto perché Deacon dovrebbe essere in prigione. Liam decide di chiamare la polizia, ma Deacon spiega che è stato rilasciato a causa del sovraffollamento. Insiste che ha avuto molto tempo per pensare e dichiara di essere cambiato. Brooke e Ridge non gli credono e cercano un modo per cacciarlo di casa. Hope protesta dicendo che suo padre non ha semplicemente deciso di venire qui, bensì l’ha invitato!

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester, Zende dice a Steffy di essere felice per Paris che si sta creando il suo spazio in azienda. Nello stesso momento, lei è dall’altra parte del corridoio a lavorare sui design con Thomas. Steffy concorda sul fatto di essere fantastica e nota quanto Zende sia davvero innamorato di lei. Il giovane le confessa che all’inizio aveva paura di impegnarsi, essendo abituato a essere single e libero – ma stavolta è diverso perché Paris rende le cose migliori.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy vorrebbe che Thomas trovasse una ragazza, ma non sa che suo fratello sta sviluppando un certo interesse per Paris! L’attrazione verso di lei aumenta quando la vede esibirsi alla partita dei Dodgers mentre canta l’inno nazionale. Hope e Liam passano dei momenti intimi insieme e si ripromettono di essere sempre sinceri l’uno verso l’altro. Liam insiste nel restare insieme ancora un po’, ma Hope gli dice che non possono perché ha invitato sua madre e Ridge. All’ufficio della Forrester, Steffy e Thomas ripensano all’esibizione di Paris e concordano sul fatto che sia stata bravissima, quindi la diretta interessata e Zende arrivano e raccontano loro cos’è appena successo alla partita dei Dodgers.

