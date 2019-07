Beautiful/ Anticipazioni 15 luglio: i pensieri di Brooke si spostano su Katie e…

Beautiful torna oggi con la prima puntata della settimana in cui l’attenzione di Brooke si sposterà da Hope e Steffy a Bill e Katie. Proprio il magnate le ha chiesto aiuto stuzzicandola anche un po’ su quello che è successo con Ridge convinto che lui non le darà mai ragione e non starà mai dalla sua parte. Le novità tra loro non mancheranno e mentre Dollar Bill continuerà ad inveire contro Ridge, provando a baciare Brooke, Katie andrà avanti con i documenti per l’affidamento esclusivo del piccolo Will. Dalla sua parte c’è Thorne ma questo basterà a tenere a bada il suo passato di alcolista e di donna pronta a lasciare il suo bambino nelle mani della sorella e di Bill per via della sua crisi e della sua depressione? Il magnate ha portato a galla questi problemi nei giorni scorsi trovando l’appoggio inaspettato di Brooke che ha rivelato di essere dalla sua parte.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 15 LUGLIO: IL FIDANZAMENTO DI KATIE E THORNE

La novità importante in arrivo in Beautiful è proprio relativa a Katie. La bella Logan si troverà a fare i conti con il suo turbolento passato ma sembra proprio che questo non la fermerà, anzi. Contro Bill è pronta a schierare errori e problemi ma, soprattutto, un matrimonio nuovo di zecca, se si arriverà all’altare, ma con chi? Con Thorne, ovvio. Il biondino sa bene come impugnare questa lotta contro Bill e dopo aver convinto Katie a chiedere l’affidamento esclusivo, ha pensato bene che non c’è niente di meglio che mostrarsi uniti e con una famiglia solida per ottenere tutto quello che si vuole e per questo ha pensato bene di chiedere in sposa la sua fidanzata. Come la prenderà Bill quando scoprirà che Katie e Thorne vogliono sposarsi per avere una chance in più nel processo contro di lui?

BEAUTIFUL: I TRIANGOLI “GIOVANI”

Sullo sfondo rimangono i giovani della soap americana. Hope e Steffy hanno visto conclusa la loro fase di pace dopo quello che è successo con Ridge e la decisione che quest’ultimo ha preso sulle loro linee, e tutto lascia pensare che questo si trasformerà anche in qualcosa di diverso nelle loro vite private. Liam sarà di nuovo al centro della diatriba tra le due donne? Una è già la madre di sua figlia mentre l’altra lo diventerà a breve, chi scegliere a questo punto? Lo stesso, seppur con motivazioni e implicazioni meno importanti, succederà a Xander ancora stretto nella morsa formata da Zoe ed Emma. Da una parte c’è una ragazza semplice e pure che continua a respingerlo chiedendo del tempo, dall’altra c’è una vera e propria tigre della Malesia che difficilmente riesce a scollarsi da lui, chi avrà la meglio alla fine?



