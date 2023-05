Beautiful/ Anticipazioni 15 maggio: Sheila e Thomas, un segreto in comune!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 15 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 15 maggio ci svelano che Paris e Carter continuano a vedersi di nascosto all’insaputa di Grace e Zende; quest’ultimo, invece, prosegue la sua frequentazione con Sequoia. Intanto Thomas si è recato da Sheila, e lei ora teme che il segreto su Brooke possa diventare di dominio pubblico: se così fosse, ogni sua possibilità di riavvicinarsi al figlio Finn svanirebbe in un istante. Per questo motivo la Carter prega il giovane Forrester di non dire assolutamente nulla: del resto, non voleva che i suoi genitori tornassero insieme? Ora hanno l’occasione di una vita per ricostruire la famiglia che hanno sempre sognato e che è stata loro privata per anni.

Sheila gli chiede per quale motivo si sia trattenuto dal dire a Ridge la verità su quella notte di Capodanno, quando Brooke ha baciato Deacon sotto l’effetto dell’alcol. Thomas le spiega che per quanto non sopporti la sua matrigna, è comunque sbagliato indurre una persona sobria a cedere di nuovo al bere. Tuttavia, il giovane stilista è comunque incuriosito dal piano di Sheila, e induce la perfida donna a svelargli i particolari del suo piano: com’è riuscita a provare una ricaduta a Brooke? Sheila non vede l’ora di svelargli quello che lei definisce “uno dei suoi piani migliori”.

Beautiful, anticipazioni puntata 15 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, dopo aver fatto visita a Taylor nel suo ufficio, Ridge si reca da Brooke per prendere qualche suo vestito e metterlo in valigia. In realtà, il Forrester è anche lì per sapere come sta sua moglie: pur non stando più insieme, lui la ama ancora ed è preoccupato per lei. Vuole farle sapere che la sostiene e le assicura che sta facendo un ottimo lavoro per tornare sobria. Brooke ammette di essere tormentata dal desiderio di sapere cosa l’abbia portata a commettere un errore così frivolo che ha distrutto la sua vita matrimoniale. Si sente in colpa ed è consapevole di aver rovinato tutto tra lei e Ridge.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Paris e Carter cedono alla passione. Taylor e Brooke si incontrano e si rinfacciano a vicenda tutte le cose passate; poi la Logan l’avverte: deve lasciare in pace suo marito. Hope teme di aver peggiorato le cose chiedendo a suo padre di scusarsi con Ridge, quindi va di persona dal patrigno per cercare di convincerlo a perdonare Brooke. Steffy e Thomas sostengono Taylor: lei è l’unica donna che può restituire pace e tranquillità alla famiglia e a Ridge. Al contrario, Brooke porta solo guai. In seguito, Sheila fa visita a Thomas, che prontamente vuole farla andare via, ma la donna si lascia accidentalmente sfuggire che dovrebbe ringraziarla se ora i suoi genitori stanno per tornare insieme; parole che lasciano Thomas con molto a cui pensare…











