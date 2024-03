Beautiful/ Anticipazioni 15 marzo 2024: Bill vuole tornare con Brooke, ma lei pensa solo a Ridge

Anticipazioni Beautiful, puntata 15 marzo 2024: Liam preoccupato per Hope

Beautiful torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata, su Canale 5, a partire come sempre dalle 13.45. Nell’appuntamento di ieri il pubblico ha assistito allo sfogo di Liam che, confidandosi con Brooke, ha palesato sempre più preoccupazione per la vicinanza di Hope a Thomas. Lo Spencer si è rifiutato di partecipare alla sfilata della moglie, la quale è rimasta delusa dalla sua assenza ed è stata prontamente consolata proprio dal Forrester.

Nella puntata di oggi, stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, Liam si è sfogato con Brooke e ritiene che il suo rivale in amore non sia affatto cambiato e che di lui non ci si possa fidare. A supportarlo sono sia Brooke sia Bill, che condividono e comprendono le preoccupazioni del ragazzo, il quale decide di combattere affinché sua moglie torni al suo fianco, riporti Douglas a casa con loro e si liberi definitivamente della presenza di Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Bill vuole tornare con Brooke, ma lei pensa a Ridge

Come proseguono le anticipazioni di Beautiful della puntata di oggi pomeriggio, Bill non molla la presa su Brooke ed è intenzionato a ritornare con lei. Tuttavia, durante il loro incontro allo chalet, la Logan ribadirà nuovamente la sua posizione: nessuna reunion con Bill, il suo desiderio è quello che un giorno Ridge possa tornare da lei, è lui l’unico uomo che davvero ama.

Intanto proseguono i tormenti di Liam per la delicata situazione che vede la sua Hope ancora nelle mani di Thomas, suo nemico. Il principale ostacolo è rappresentato dal fatto che lo stilista ha tra le sue mani il piccolo Douglas, il quale ha però confermato l’intenzione di rimanere a casa con il padre e il nonno, dicendosi contento anche della vicinanza della mamma. La loro famiglia sembra sempre più unita, ma Liam vuole che sua moglie Hope ritorni dalla sua parte, al suo fianco, e si infurierà quando, chiamandola, la sentirà ridere e scherzare con la famiglia Forrester.

