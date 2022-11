Beautiful/ Anticipazioni 15 novembre: Quinn rifiuta la proposta di Eric, poi però…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 15 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 15 novembre ci svelano che Quinn e Carter stanno ancora parlando nel salotto di Villa Forrester. I due ripensano all’intesa che avevano, ma poi concordano sul fatto che non possono tornare sui loro passi: Quinn ha preso la sua decisione. Si asciuga le lacrime e dice che deve andare di sopra. Carter le dice che è fantastica ed Eric è fortunato ad averla nella sua vita. La Fuller ricambia il complimento e poi gli augura la buona notte. Carter esce di casa, e Quinn si asciuga visibilmente gli occhi, poi raggiunge suo marito in camera da letto.

Beautiful/ Anticipazioni 14 novembre: Quinn confusa dalla strana richiesta di Eric...

Eric è ancora sveglio quando sua moglie arriva. La donna gli dice che sta ancora elaborando tutto quello che è successo stanotte. Lo stilista insiste sul ripensare alla sua proposta: lui non può soddisfarla con passione. Quinn gli assicura che è più che sufficiente, quindi lo bacia e dorme con lui. Nel suo loft, Carter ripensa a quando era con Quinn e immagina di baciarla e fare l’amore con lei davanti al caminetto.

Beautiful/ Anticipazioni 12 novembre: l'insolita richiesta di Eric a Quinn e Carter

Beautiful, anticipazioni puntata 15 novembre

Nella puntata di sabato di Beautiful, alla Forrester Creations, Brooke decide che è ora di tornare a casa da Ridge, mentre Donna si lamenta di essere single. Le sue sorelle le assicurano che ritroverà l’amore. Donna piange, perché è consapevole che esiste un solo un uomo per lei – Eric Forrester. L’indomani, Quinn è pensierosa, e ricorda la proposta di Eric. Alza lo sguardo verso il suo ritratto. In quel momento, arriva anche lui che torna a parlare della sua richiesta di fare l’amore con Carter. Quinn non ne vuole discutere, ma lui ribadisce il concetto: la sua vita sessuale non deve finire solo perché non può più soddisfarla…

Beautiful/ Anticipazioni 11 novembre: Finn sceglie Steffy, Sheila s'infuria

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn è confusa. Pensava che Eric si stesse godendo la serata e non riusciva a capire perché avesse invitato Carter. Suo marito, però, non sta scherzando: prende molto sul serio i suoi bisogni che non può soddisfare. Eric può essere un marito amorevole e un partner attento, ma non può soddisfarla in camera da letto. Lo stilista, consapevole del legame che unisce sua moglie all’avvocato, li incoraggia a passare la notte insieme. Quinn resta a bocca aperta. In ufficio, le sorelle Logan cercano di dare un senso al fatto che Eric abbia ripreso Quinn. Donna sa di aver incasinato la sua relazione con lui e giura che non avrebbe mai più commesso quell’errore se ne avesse avuto la possibilità.

Quinn inveisce contro Eric, dicendo che non si rivolgerà a un altro uomo. Il marito la ferma, spiegandole che neanche a lui piace questa situazione, ma non ha altra scelta per aiutarla. Eric la ama troppo. Il Forrester ricorda a sua moglie che si è rivolta a Carter in primo luogo per un motivo principale: lui era freddo nei suoi confronti. Quinn protesta; è disposta a rinunciare a tutto per stare con lui. Eric, però, non vuole che rinunci alla sua sessualità. È ciò che lo ha attirato a lei fin da subito, ma le cose ora sono cambiate. Poi, Eric li lascia da soli…











© RIPRODUZIONE RISERVATA