Beautiful/ Anticipazioni 15 settembre 2023: Finn ricorda che è stata Sheila a sparargli!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 15 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 15 settembre ci svelano che Finn apre lentamente gli occhi e riprende conoscenza. La prima persona che vede è Sheila, che lui riconosce come sua madre. La Carter è felice di poter rivedere suo figlio, e lo esorta a spiegarle se ha ancora dei dolori, in modo da poterlo aiutare. Il dottore si guarda intorno per esaminare la stanza e si rende conto di non essere in ospedale, poi chiede di Steffy. Sheila si agita e gli spiega che sua moglie e i bambini sono in viaggio, ma lui deve concentrarsi per recuperare le forze. Finn vuole sapere cosa è successo, al che Sheila finalmente rivela che è in queste condizioni perché gli hanno sparato. Il medico chiede a sua madre di essere portato in ospedale, in modo da poter ricevere tutte le cure possibili, ma lei insiste che non può farlo e torna sulla sparatoria.

Finn poi ricorda di essere corso al ristorante dopo che Steffy gli aveva detto che tutto quello che era successo a Capodanno era stato messo in moto da sua madre. Il giovane quindi lancia un’occhiataccia a Sheila, che gli chiede se si ricorda di quella notte e di cosa è successo, al che suo figlio comincia a mettere insieme i pezzi di quella notte fatidica e finalmente capisce. Finn ricorda di essere entrato nel vicolo e di aver visto Sheila che puntava la pistola contro Steffy. Lui ha cercato di proteggere sua moglie, ma sua madre gli ha sparato!

Beautiful, anticipazioni puntata 15 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Ridge e Taylor si concedono del tempo per ricordare l’infanzia dei Steffy e parlare dei suoi bambini. La dottoressa è preoccupata per la fuga di Sheila e teme che possa, in qualche modo, raggiungere Steffy e farle qualcosa di male. Ridge è determinato a impedire che ciò avvenga e farà di tutto per proteggere la loro figlia. Tuttavia, entrambi sanno che Sheila non resterà lontana per sempre. Taylor si chiede dove potrebbe essere finita e quale potrebbe essere la sua prossima mossa. Inoltre si pente di averle dato il beneficio del dubbio, accogliendola nella sua famiglia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Carter lascia Paris all’altare per correre tra le braccia di Quinn: i due tornano insieme e possono finalmente vivere in libertà il loro amore. Paris, affranta, riceve il supporto di Zende. Sheila chiede l’aiuto di Mike per assistere Finn, mentre è mistero su dove sia finita Li: la dottoressa è apparentemente morta a causa di un incidente stradale, ma il suo corpo non è stato per nulla ritrovato. Né i media ne hanno parlato. Finn ha una crisi respiratoria, al che Sheila prova a rianimarlo: vuole fare di testa sua invece di contattare il 911, come invece Mike le aveva consigliato. Nel frattempo, a Parigi, Steffy ripensa ai suoi momenti insieme a Finn e a quanto le manca suo marito.











