Beautiful/ Anticipazioni 16 febbraio: i dubbi di Liam e Steffy su Hope

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 16 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 16 febbraio ci svelano che Liam e Steffy dubitano che Hope sia in grado di ragionare quando si tratta di Deacon. I due ritengono che la giovane si sia fatta influenzare dalle parole dell’uomo che sta cercando, di nuovo, di manipolarla, quando poi finirà per ferirla come ha fatto in passato. Steffy paragona la situazione di Deacon a quella di Sheila, ma Hope ribatte che i due non hanno niente in comune. E se Deacon ricomincia a bere? Hope lo vuole davvero vedere con i bambini? Liam ricorda a sua moglie che suo padre è appena uscito di prigione, ma lei spiega che è per questo che vuole dargli stabilità. Alla fine, Hope è delusa e amareggiata dalle parole di suo marito e di Steffy, perciò decide di lasciare l’ufficio e tornare a casa.

Beautiful/ Anticipazioni 15 febbraio: Ridge vuole Brooke dalla sua parte, ma lei...

Proprio qui, Brooke sta discutendo con Ridge, che vuole cacciare Deacon. La Logan gli spiega che non può farlo, perché questo significherebbe respingere anche Hope e i suoi voleri. Deacon vuole dimostrare di essere cambiato, ma lo stilista non è disposto ad ascoltarlo, perciò decide di andare via, ma avverte: non è finita qui. Tornano in ufficio, Ridge racconta a Liam e Steffy cos’è successo con Deacon…

Beautiful/ Anticipazioni 14 febbraio: Ridge contro Deacon, è di nuovo scontro

Beautiful, anticipazioni puntata 16 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Deacon dice a Brooke che non vuole creare problemi, ma desidera solo avere un rapporto con Hope, che ha riposto così tanta fiducia in lui. In quel momento arriva proprio sua figlia che abbraccia suo padre. Deacon si rammarica di non essere stato presente per lei quando stava crescendo, ma adesso è lì. Questo potrebbe essere il suo ultimo tentativo di diventare un uomo migliore e nessuno glielo impedirà, incluso Ridge. Brooke spiega a Hope che Ridge era lì e ha cercato di buttare fuori Deacon, ma lei lo ha difeso. Hope è felice che sua madre la sostenga.

Beautiful/ Anticipazioni 13 febbraio: Sheila e Deacon, un Ringraziamento in hotel...

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Hope ha invitato Deacon a casa, ma quando quest’ultima è chiamata in ufficio, suo padre rimane lì e riceve la visita, a sorpresa di Ridge. Lo stilista vuole cacciarlo di casa e ne nasce una lite, fermata solo dall’intervento di Brooke che ordina a suo marito di lasciarlo stare. In ufficio, Hope sorprende Steffy dire a Liam di tenere sua moglie lontana da Deacon. La giovane Logan irrompe e dice alla sorellastra di non intromettersi nel suo matrimonio: proprio come lei ha imposto dei limiti nel suo, così anche Steffy dovrebbe rispettare il suo rapporto con Liam. Ne consegue una discussione, con Liam e Steffy preoccupati che Hope possa lasciarsi influenzare troppo da Deacon.











© RIPRODUZIONE RISERVATA