Beautiful/ Anticipazioni 16 gennaio: Quinn non tollera più le sorelle Logan

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 16 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 16 gennaio ci svelano che Brooke parla con Eric: sa cos’è successo tra lui e Donna. Il Forrester è in imbarazzo, e crede che la Logan abbia frainteso qualcosa. In quel momento, Quinn appare da sopra le scale e ascolta la loro conversazione. L’indomani, la Fuller ne parla con Shauna e si dice furiosa per la continua interferenza delle sorelle Logan. Shauna pensa si tratti di Brooke, ma l’amica le menziona Donna e le racconta cos’è accaduto tra lei e suo marito. Shauna le chiede di calmarsi, sembra che stia dicendo che Eric l’abbia tradita. Quinn dice che ogni volta che lui prova a stare in intimità con lei, non ci riesce. Al contrario, con Donna sembra invece riuscirci. Sebbene da una parte desidera che Eric sia felice, dall’altra non può lasciarlo andare tra le braccia della sorella di Brooke. Poi, si prepara a sferrare il suo attacco.

Nell’ufficio di Forrester, Donna è arrabbiata con Brooke per essere andata da Eric. Vuole che prenda questa decisione da solo. In quel momento arriva lo stilista che interferisce nella loro discussione. Brooke gli chiede se ha avuto la possibilità di pensare a quello che gli ha detto ieri, ma Donna non vuole che lui si senta con le spalle al muro; inoltre ammette che non farà mai nulla per mettere a repentaglio il suo matrimonio. Eric lo sa; sa anche che tra loro è successo qualcosa di significativo. Ha intenzione di dirlo a sua moglie in modo che non lo scopra da nessun altro.

Beautiful, anticipazioni puntata 16 gennaio

Nella puntata di oggi di Beautiful, Katie e Carter si incontrano a Il Giardino; la Logan gli rivela che Donna ed Eric hanno condiviso un tenero momento che ha fatto sì che lui si “accendesse”. L’avvocato si meraviglia per la notizia, poi le domanda perché glielo abbia riferito. Katie sa che prova dei sentimenti che lui ancora prova per Quinn, perciò è perplesso. La donna gli dice che ora tiene a lui, perciò meritava di saperlo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Eric e Donna hanno un “momento” in ufficio che fa sì che lo stilista si “accenda”. Quando lui torna a casa da Quinn, però, non riesce a fare l’amore con lei. L’indomani, la Fuller parla con Shauna della sua situazione matrimoniale, ma resta comunque fiduciosa. Eric e Donna, invece, si confrontano in merito a quanto accaduto: lui è grato, e spera non l’abbia messa in imbarazzo. Donna gli risponde ricordandogli che sono stati sposati. Intanto, Hope e Finn raccontano a Liam e Steffy di aver visto Sheila e Deacon insieme, come una coppia! I due sono scettici e non ci credono, quindi invitano i rispettivi partner a non cadere nella loro trappola. Sheila, intanto, è determinata a riconquistare suo figlio e cerca di portare Deacon dalla sua parte con un improbabile piano.

