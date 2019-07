Beautiful/ Anticipazioni 16 luglio: Brooke contro Katie per Bill mentre Ridge…

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 16 LUGLIO

Le anticipazioni della puntata di Beautiful, in onda oggi, martedì 16 luglio, prima del consueto appuntamento con la soap opera turca Bitter Sweet, vedono al centro della trama la guerra tra sorelle. Dopo quella scoppiata tra Hope e Steffy, prima per Liam e poi per la Forrester, scoppia la rivalità tra Brooke e Katie. La maggiore delle sorelle Logan, infatti, ancora arrabbiata con Ridge, reo di aver preferito la Intimates di Steffy alla Hope for the future di Hope, non esita a schierarsi dalla parte di Bill nella guerra legale contro Katie per la custodia del figlio Will. Una presa di posizione che scatena la rabbia della piccola Logan che, però, può contare sull’appoggio di Thorne e di Ridge, d’accordo con lei nel chiedere la custodia esclusiva di Will. Cosa accadrà, dunque, nella puntata odierna? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL: BROOKE DALLA PARTE DI BILL

Brooke si schiera apertamente dalla parte di Bill nella battaglia legale contro Katie per la custodia del piccoo Will. Per evitare una nuova faida familiare, Brooke cerca di far cambiare idea a Katie chiedendole di non privare suo figlio della presenza costante di suo padre e ricordandole quanto, loro stesse, da bambine, abbiano sofferto per l’assenza del padre. Nonostante si renda conto che ciò che dice Brooke sia corretto, Katie non ha alcuna intenzione di rinunciare alla battaglia legale: la piccola Logan, infatti, vuole solo proteggere Will ed evitare che da grande soffra esattamente come i fratelli Liam e Wyatt. Katie, però, è decisa a seguire la sua strada, forte del sostegno di Thorne.

BEAUTIFUL: KATIE E RIDGE CONTRO BROOKE E BILL

La causa per la custodia di Will scatena una nuova guerra tra gli Spencer e i Forrester. A schierarsi dalla parte di Katie contro Bill è Ridge che non riesce ad andare d’accordo con Dollar Bill considerandolo la causa della fine del matrimonio di Steffy e Liam. La decisione di Ridge di appoggiare totalmente Katie scatenerà ulteriormente la rabbia di Brooke che, non solo dichiarerà di appoggiare senza riserve la causa di Bill, ma si avvicinerà nuovamente a lui. Tra Brooke e Ridge, così, la situazione rischia di diventare insabile. I due riusciranno a ritrovarsi nonostante i numerosi problemi in famiglia?



