Beautiful/ Anticipazioni 16 maggio: Ridge, Brooke vuole concedergli il divorzio

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 16 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 16 maggio ci svelano che Ridge è andato a trovare Brooke per accertarsi che stia bene. Ovviamente la donna si sente in colpa perché capisce di averlo deluso, ma non riesce a spiegarsi neanche il perché. Il Forrester le fa sapere che ci sarà sempre per lei, perché è ancora parte della sua vita, e questo non cambierà mai nulla. Brooke gli spiega che ha cercato di far mente locale sul motivo perché tende ad autodistruggersi e a rovinare la vita degli altri, e si chiede perché non può cambiare. Ridge non ha una risposta. Brooke si è comportata con Deacon nella stessa maniera in cui si era comportata con Bill. La Logan afferma che questo deve finire; vuole vedere l’uomo che ama veramente felice. Ecco perché decide di lasciarlo andare con Taylor. E’ pronta a concedergli il divorzio.

Beautiful/ Anticipazioni 15 maggio: Sheila e Thomas, un segreto in comune!

In ufficio, Steffy sorprende Thomas immerso nei suoi pensieri e gli dice che non dovrebbe esserlo. La loro famiglia sta per tornare di nuovo insieme. Brooke ha deluso Ridge molte volte, e il colpo di grazia è stato quando ha baciato Deacon sotto l’effetto dell’alcol. Thomas le spiega che il bere non è una scusa, e Steffy, intuendo che il fratello stia prendendo le difese della matrigna, lo esorta a lasciare stare: i loro genitori sono felici insieme. Dovrebbe pensare a questo.

Beautiful/ Anticipazioni 12 maggio: Thomas, Sheila gli dice qualcosa che...

Beautiful, anticipazioni puntata 16 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Paris e Carter si lasciano nuovamente andare alla passione, mentre Grace continua ad insistere con Zende: è lui il ragazzo giusto per sua figlia. Il giovane Forrester non ne è molto convinto, e le racconta come abbia rifiutato la sua proposta di matrimonio. Zende sente che qualcosa in Paris è cambiato da quel momento, ma non sa spiegarsi. Grace quindi lo incoraggia a riprendere l’anello, correre da lei, e chiederle nuovamente di sposarlo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Paris e Carter continuano a vedersi di nascosto. Grace incita Zende a non rinunciare a sua figlia. Sheila si lascia accidentalmente sfuggire di essere la responsabile della ricaduta di Brooke; Thomas s’incuriosisce e, dopo aver messo insieme i pezzi, capisce che la Carter ha fatto qualcosa di molto grosso ai danni della Logan, per permettere a Ridge e Taylor di tornare insieme. Dopo aver insistito, Thomas si fa raccontare da Sheila in che modo ha fatto ubriacare Brooke quella fatidica notte di Capodanno, quando ha baciato Deacon sotto l’effetto dell’alcol. In cambio, però, la Carter lo obbliga a mantenere il segreto…

Beautiful/ Anticipazioni 11 maggio: Deacon chiede a Brooke una possibilità!

© RIPRODUZIONE RISERVATA