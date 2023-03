Beautiful/ Anticipazioni 16 marzo: il diabolico piano di Sheila per incastrare Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 16 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 16 marzo ci svelano che Sheila ha in mente un piano diabolico per incastrare Brooke e fare in modo che stia lontana dai suoi propositi di avvicinarsi a Finn e la sua famiglia. La Carter pensa di mescolare due bottiglie di champagne, una analcolica (quella che dovrebbe bere Brooke e che ha commissionato) e l’altra alcolica, e fa in modo che la sua nemesi riceva quella sbagliata. A casa Forrester, intanto, Ridge informa sua moglie che dovrà lasciare la città per un galà fuori città, e le chiede di accompagnarlo. Brooke adora l’idea di fare un viaggio all’ultimo minuto, ma non vedeva l’ora di festeggiare il nuovo anno con Hope e i bambini. Ridge capisce, e la Logan insiste affinché vada al galà ugualmente, dato che ha lavorato molto. Brooke poi gli racconta del suo incontro con Sheila e Deacon a Il Giardino, e lo stilista è preoccupato al pensiero di lasciarla da sola in città con loro due nei paraggi. Poi le promette che tornerà in tempo per la mezzanotte.

Mario Adinolfi: “Tante volte la Madonna mi è apparsa in sogno”/ “Mi dice sempre...”

Beautiful, anticipazioni puntata 16 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, In ufficio, Zende rivela di avere in programma qualcosa di speciale per passare il Capodanno. Paris non è molto incline alle cose in grande, e più tardi confida a Carter di non essersi pronta a impegnarsi seriamente. Sta bene con Zende, e crede che anche lui sia d’accordo. L’avvocato chiede alla ragazza se pensa che il fidanzato abbia in mente di farle la proposta, ma Paris ne dubita; sono entrambi giovani e stanno insieme da poco tempo. In realtà, Zende sta davvero pensando di chiedere a Paris di sposarlo: nel suo ufficio, il ragazzo continua ad osservare compiaciuto l’anello di fidanzamento che ha fatto realizzare da Quinn.

Zuppi: "Abbiamo bisogno dei migranti"/ "Celibato? Possiamo usare modello orientale"

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, con il Natale alle porte, Sheila confida a Deacon che vorrebbe tanto passarlo insieme a suo figlio. In quel momento, Taylor esorta Steffy a contattare la suocera per invitarla al cenone. In realtà la dottoressa spera che così potrà controllare meglio le mosse della Carter e capire se le sue intenzioni sono innocue. Sheila è incredula dopo essere stata invitata poiché non ci sperava minimamente. A Natale, i Forrester si riuniscono per celebrarlo insieme. Sheila, invece, è da Taylor, Steffy, Finn e Thomas. La Carter rimane particolarmente colpita da una conversazione tra madre e figlia, in cui Taylor confida a Steffy che vorrebbe che Ridge fosse lì con loro. E sembra pensare a un qualche piano. Il giorno successivo, Brooke incontra Deacon a Il Giardino, ma sopraggiunge anche Sheila; le due donne iniziano così a discutere e litigare. Zende sta pensando di chiedere a Paris di sposarlo.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Gozzoli/ Identikit del presunto assassino in un video? "Un uomo biondo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA