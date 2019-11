Beautiful/ Anticipazioni 16 novembre: Taylor lascia Los Angeles

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 NOVEMBRE

Beautiful torna protagonista su Canale 5 anche oggi, 16 novembre 2019. La soap che ogni giorno tiene incollati davanti allo schermo migliaia di spettatori non mancherà di arricchirsi di nuovi colpi di scena. Vedremo la giovane Logan sempre più intenzionata a fare in modo che Taylor si allontani nuovamente da Los Angeles e dalla piccola Kelly, soprattutto adesso che anche lei è in dolce attesa. Per portare avanti con determinazione la sua richiesta di allontanamento della Hayes dalla città chiede a Liam di agire. Con l’occasione la Hope rivolge al marito un’altra domanda che da tempo si tiene dentro: lui ha davvero intenzione di lasciarla per tornare tra le braccia di Steffy? Intanto neppure Bill sembra intenzionato a denunciare Taylor, nonostante le pressioni di Brooke. Riuscirà la signora Forrester a convincere Bill che la presenza di Taylor in città è una minaccia per tutti? Per saperlo dovremo aspettare una nuova entusiasmante puntata di Beautiful.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. La settimana che sta per concludersi è stata quasi interamente incentrata sul ritorno di Taylor. Il timore per la propria incolumità da quando la Hayes è tornata in città sembra invadere un po’ tutti. L’unica a non risentirne, ma anzi a felicitarsi di questo ritorno è Steffy che si dichiara felicissima di averla al suo fianco arrivando a proporle di trasferirsi a casa sua. La giovane Forrester pensa che la possibilità per la madre di trascorrere un po’ più tempo con la nipotina sia un’ottima idea. Brooke non è certo dello stesso parere. Furiosa si reca a casa di Bill per cercare di convincere l’uomo a denunciare la sua eterna rivale. Anche Hope è infastidita dall’idea che Taylor rimanga a Los Angeles e giri intorno alla sua famiglia. I suoi timori sono legati principalmente allo stato mentale della donna che potrebbe portare a conseguenze pericolose.

Oltre alla situazione psichica a preoccupare la Hope è quella forte sintonia che sembra essersi instaurata tra Liam e Steffy, e che non manca di procurare una nota di gelosia nella giovane Logan. La decisione di far vivere in casa sua Taylor, presa da Steffy, sembra preoccupare molto Brooke. La donna chiede ripetutamente ed insistentemente a Bill di tenere la Hayes lontana dalla piccola Kelly. La Hayes sembra intanto avere instaurato un ottimo feeling con il padre di Zoe. La notizia arriva a Zoe direttamente dal padre. Il bel ginecologo, che già in passato ha fatto sanguinare il cuore di molte donne incontrate sulla sua strada, fa però nascere nella ragazza il timore che anche stavolta sia solo un’infatuazione quella provata dal padre, infatuazione che però potrebbe danneggiarla anche sul piano lavorativo. La relazione tra Wyatt e Sally intanto sembra procedere nel migliore dei modi.



