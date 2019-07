Beautiful/ Anticipazioni 17 luglio: la vendetta di Bill, Brooke solo una pedina?

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 17 LUGLIO

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful in onda mercoledì 17 luglio, annunciano la vendetta di Bill. Abituato ad ottenere sempre e comunque tutto ciò che desidera, Spencer non ha alcuna intenzione di restare con le braccia conserte mentre Katie, davanti al giudice, distrugge la sua immagine togliendogli la custodia del figlio Will. Dopo aver perso la fiducia e l’affetto di Liam e Wyatt che si sono allontanati da lui dopo la storia con Steffy, Dollar Bill non vuole perdere anche il suo bambino a cui, nonostante tutto, è profondamente legato. Per cercare di vincere la sua battaglia Bill può contare sull’appoggio di Brooke che, ben presto, si trasforma nel mezzo per mettere in atto la sua vendetta. Cosa accadrà, dunque, esattamente nella puntata odierna? Scopriamo tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL: BROOKE SI SCHIERA DALLA PARTE DI BILL

Brooke, dopo aver saputo della battaglia legale che Katie sta portando avanti contro Bill per togliergli la custodia del figlio a cui, secondo la piccola Logan, Spencer farebbe mancare le attenzioni di cui avrebbe bisogno, cerca di convinvere la sorella a concedere un’altra possibilità all’ex marito facendole presente che tale scelta potrebbe avere delle ripercussioni sul suo bambino. Pur ascoltando i consigli di Brooke, Katie non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e annuncia di essere intenzionata ad andare avanti. Furiosa con Katie a cui, anche Ridge ha dato il proprio appoggio, Brooke si reca da Bill per offrirgli tutto il suo appoggio. Soli, tra Brooke e Bill accade l’irreparabile.

BEAUTIFUL: BILL BACIA BROOKE

Brooke annuncia a Bill di essere totalmente dalla sua parte e di essere disposta anche a schierarsi contro Katie pur di aiutarlo a non perdere la custodia del suo bambino. Commosso dal gesto della madre di Hope, Bill bacia Brooke e tra i due torna la passione di una volta. Il gesto di Spencer, però, è totalmente sincero e disinteressato? Bill è intenzionato a portare avanti la propria vendetta sia nei confronti di Katie che di Ridge. Brooke, dunque, è una pedina nelle mani di Bi per attuare il suo piano?



