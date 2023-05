Beautiful/ Anticipazioni 17 maggio: Sheila spiega a Thomas il suo piano su Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 17 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 17 maggio ci svelano che Thomas chiede con insistenza a Sheila in che modo ha attuato il suo piano per far ricadere Brooke nell’alcolismo. La donna le spiega di aver scambiato la sua bottiglia di champagne analcolica con una alcolica – e conferma che la Logan non si è accorta di nulla. Compiaciuta, la Carter rivela che quel piano “è stato uno dei suoi capolavori.” Thomas rimane senza parole. Ridge è andato a trovare Brooke per accertarsi che stia bene. Ovviamente la donna si sente in colpa perché capisce di averlo deluso, ma non riesce a spiegarsi neanche il perché. Il Forrester le fa sapere che ci sarà sempre per lei, perché è ancora parte della sua vita, e questo non cambierà mai nulla.

Brooke gli spiega che ha cercato di far mente locale sul motivo perché tende ad autodistruggersi e a rovinare la vita degli altri, e si chiede perché non può cambiare. Ridge non ha una risposta. Brooke si è comportata con Deacon nella stessa maniera in cui si era comportata con Bill. La Logan afferma che questo deve finire; vuole vedere l’uomo che ama veramente felice. Ecco perché decide di lasciarlo andare con Taylor. E’ pronta a concedergli il divorzio.

Beautiful, anticipazioni puntata 17 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Paris e Carter si lasciano nuovamente andare alla passione, mentre Grace continua ad insistere con Zende: è lui il ragazzo giusto per sua figlia. Il giovane Forrester non ne è molto convinto, e le racconta come abbia rifiutato la sua proposta di matrimonio. Zende sente che qualcosa in Paris è cambiato da quel momento, ma non sa spiegarsi. Grace quindi lo incoraggia a riprendere l’anello, correre da lei, e chiederle nuovamente di sposarlo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Paris e Carter continuano a vedersi di nascosto. Grace incita Zende a non rinunciare a sua figlia. Sheila si lascia accidentalmente sfuggire di essere la responsabile della ricaduta di Brooke; Thomas s’incuriosisce e, dopo aver messo insieme i pezzi, capisce che la Carter ha fatto qualcosa di molto grosso ai danni della Logan, per permettere a Ridge e Taylor di tornare insieme.

