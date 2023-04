Beautiful/ Anticipazioni 18 aprile: Taylor scopre la verità su Brooke e Deacon!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 18 aprile

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 18 aprile ci svelano che quando torna a casa, Ridge scopre che Brooke è ancora sconvolta per la sua ricaduta, e le ripromette che affronteranno tutto quanto insieme. Steffy e Thomas sono decisi a dire alla loro madre tutto quanto. In quel momento arriva proprio Taylor, e Steffy le rivela subito che Brooke ha tradito Ridge con Deacon. La psichiatra è visibilmente sconvolta e chiede ai suoi figli se ne sono sicuri, dato che si tratta di un’accusa seria nei confronti della Logan. Steffy le spiega che si è trattato di un bacio, ma c’è stato anche dell’altro: Deacon ha passato la notte con lei! La giovane spiega poi alla madre come lei e Thomas hanno chiesto un mano a Charlie per visionare le telecamere di sicurezza fuori casa, e hanno notato che Deacon si era introdotto in casa Logan.

Steffy sa che sua madre non è tornata a Los Angeles per intromettersi tra Ridge e Brooke, ma è anche consapevole che quando suo padre scoprirà del tradimento, sarà la fine del suo matrimonio con la Logan. Questo potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo per la famiglia Forrester, e Steffy ne è convinta. Taylor, invece, si sente in conflitto con se stessa, ora che ha scoperto la verità, e non sa come agire…

Beautiful, anticipazioni puntata 18 aprile su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Grace incoraggia Zende a non arrendersi con Paris. Al loft di Carter, invece, l’avvocato dichiara alla ragazza di voler troncare le cose tra loro due prima che sia troppo tardi. Si è già trovato in una situazione simile in passato con Quinn, e non intende commettere di nuovo lo stesso errore. Paris gli assicura che nessuno mai scoprirà cos’è successo tra loro, e che non si sente pronta a rinunciare a lui.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, dopo che Douglas ha svelato a suo padre cos’ha realmente visto la notte di Capodanno, Thomas ne è certo: Brooke ha tradito Ridge con Deacon! Il Forrester lo rivela subito a Steffy, la quale ha un’idea per trovare prove che inchiodano la Logan. Con l’aiuto di Charlie, che visiona le telecamere di sorveglianza fuori casa di Ridge, i due fratelli scoprono che Deacon era lì e non solo; ha passato la notte con Brooke! Grace non accetta che Carter frequenti sua figlia, in quanto ritiene che Paris meriti qualcuno migliore – come Zende. Nonostante provino attrazione, l’avvocato cerca di far capire a Paris quanto sia pericolosa questa loro relazione, e oltretutto lui non vuole essere di nuovo colui che ruba la donna di un Forrester.

