Beautiful/ Anticipazioni 18 maggio: Ridge non vuole divorziare da Brooke!

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 17 maggio ci svelano che Carter ripensa alle parole di Grace che lo minaccia di andare dai Forrester se non smette di vedere sua figlia. Paris continua a volerlo frequentare, ma l’avvocato non è d’accordo: devono lasciarsi. La ragazza insiste e dichiara che farebbe qualsiasi cosa per stare con lui, anche se sanno quanto sia sbagliato stare insieme. Carter non vuole essere responsabile per aver trascinato Paris in una relazione sbagliata, quindi la esorta ad accettare se Zende le propone di sposarlo. Paris sostiene che tra loro è successo qualcosa che ha cambiato tutto. Sebbene Carter ammetta di essere attratto da lei e che tra loro c’è una forte connessione, ci sono troppe persone che non accetterebbero la loro relazione. In quel momento, Grace bussa alla sua porta: è consapevole che sua figlia è con lui e gli ordina di aprirle.

Beautiful, anticipazioni puntata 18 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke dice a Ridge di essere disposta a concedergli il divorzio: per loro non c’è più nessuna possibilità, dato quello che è accaduto con Deacon. La Logan gli dice che deve lasciarlo andare. Gli ha provocato troppo dolore. Ridge sta cercando di capire cosa intende dire sua moglie. Brooke è disposta a rendere il divorzio indolore. Ha detto che non può più stare con lei, quindi dovrebbe stare con Taylor e con i loro figli. Ridge chiede cosa hanno fatto per arrivare a quel punto. Brooke sa solo che ha fatto un casino ed è così dispiaciuta. Ridge si avvicina a lei e la stringe in un abbraccio.

Ridge poi le spiega che tornerà da Taylor, ma al momento sta dormendo nella camera degli ospiti di Steffy. Non ha intenzione di rimettersi con la sua ex moglie.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Paris e Carter continuano a vedersi di nascosto. Grace incita Zende a non rinunciare a sua figlia. Sheila si lascia accidentalmente sfuggire di essere la responsabile della ricaduta di Brooke; Thomas s’incuriosisce e, dopo aver messo insieme i pezzi, capisce che la Carter ha fatto qualcosa di molto grosso ai danni della Logan, per permettere a Ridge e Taylor di tornare insieme. Quindi Sheila gli racconta nei minimi dettagli il suo subdolo piano dello scambio dello champagne. Nel frattempo, Brooke dice a Ridge di essere disposta a concedergli il divorzio se è ciò che vuole, cogliendolo di sorpresa.

