Beautiful/ Anticipazioni 18 marzo 2024: Hope torna da Liam e rifiuta Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 18 marzo 2024

Beautiful torna questo primo pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata: ecco le anticipazioni della nota soap. La fiction, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

9-1-1, quinta stagione/ Anticipazioni puntata 17 marzo 2024: una vigilia di Natale ‘turbolenta’

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di oggi, il focus è su Liam che chiede scusa a Hope per averla abbandonata e promette che non si farà più condizionare da Thomas.

Beautiful, anticipazioni puntata 18 marzo 2024 su Canale 5

Nella puntata di oggi, Thomas ha provato a baciare Hope che lo rifiuta. Il Forrester cerca di giustificarsi promettendo che quanto accaduto non ricapiterà più. Nonostante, la Logan accetti le sue scuse decide comunque di andare via dalla villa. La stilista torna a casa e ad aspettarla trova Liam.

CHI E’ NEVA PEKUZ DI TERRA AMARA/ “Sogno di continuare a fare l’attrice…”

Lo Spencer l’ha chiamata diverse volte nel corso dei giorni, ma Hope era talmente arrabbiata con lui da non voler rispondere. Liam ha compreso di averla ferita e chiede scusa alla moglie, promettendole che non si farà mai più condizionare dall’odio verso Thomas. La presenza del Forrester non influenzerà più il loro matrimonio. Hope accetta di dare fiducia al marito, i due fanno pace e rinnovano il loro amore.

Beautiful anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate, Bill continua a insistere con Brooke per tentare di riconquistarla ma lei è irremovibile: l’unico amore che desidera al suo fianco è Ridge. Lui è l’uomo che davvero ama e con cui vuole condividere la sua vita; dunque, nessun lieto fine per Spencer.

CHI E’ BULENT POLAT, ATTORE DI TERRA AMARA/ “Mia moglie e la serie tv mi hanno cambiato la vita!”

Nel frattempo, Liam è tormentato dalla paura che Thomas possa portargli via Hope. Per lui è decisamente troppo vedere Hope complice del suo nemico principale e spera che le cose con la moglie possano tornare come prima.











© RIPRODUZIONE RISERVATA