Beautiful/ Anticipazioni 19 dicembre: Sheila e Deacon, un piano contro i Forrester

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 19 dicembre ci svelano che uno sconfortato Deacon, dopo essere stato costretto a lasciare casa di Hope, ritrova Sheila al bar de Il Giardino. I due si aggiornano su quanto successo nelle loro vite, con lui che racconta della serata rovinata per colpa di Ridge e Brooke che l’hanno obbligato ad andarsene da casa della figlia Hope, mentre lei racconta di suo figlio Finn e di come Steffy le impedisca di vedere sia lui che il nipote Hayes. Entrambi ripensano ai loro crimini del passato, Deacon si definisce un boy scout rispetto a Sheila e sa che i Forrester la odiano più di lui. Deacon si rifiuta di rinunciare a Hope, quindi a Sheila viene un’idea: insieme potranno unire le forze, e i Forrester non avranno alcuna possibilità contro di loro. Sheila sembra convinta di ciò, mentre Deacon appare nervoso e spaventato.

Ridge dice a Steffy che Deacon è tornato, e lei ne resta sorpresa. Il Forrester spiega che ha affermato di essere stato rilasciato dalla prigione per sovraffollamento, e che si è tenuto in contatto con Hope tramite lettere. Steffy pensa che Deacon sia una persona tossica come Sheila, motivo per cui sia Hope che Finn devono allontanarli dalla loro vita.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope ribadisce a Liam e Brooke di aver invitato lei stessa Deacon. La Logan, però, cerca di convincere sua figlia che non è stata un’idea buona poiché sostiene che suo padre è inaffidabile. Liam le ricorda di quando Deacon ha interferito nel loro matrimonio in Italia. Hope protesta che è stata un’idea di Bill e assicura loro che suo padre è ora consapevole degli errori commessi in passato, ma Brooke resta sul piede di guerra e pensa fermamente che Deacon la stia ancora manipolando…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Thomas ammette di avere un certo interesse nei riguardi di Paris, che però prosegue la sua relazione con Zende e tutto sembra andare a gonfie vele. Almeno fino a quando, rimasti solo in ufficio, Thomas e Paris hanno uno strano avvicinamento… Hope ha invitato suo padre Deacon ad unirsi alla cena organizzata a casa sua insieme a Liam, Brooke e Ridge. Tuttavia i presenti sono poco disponibili nei confronti dell’ex galeotto, uscito di prigione per sovraffollamento. Hope stupisce tutti quando dichiara che per tutto questo tempo si è tenuta in contatto con suo padre tramite lettere che gli inviava in carcere. Non convinti delle dichiarazioni dell’uomo, che ammette di essere cambiato, Ridge e Brooke lo obbligano ad andarsene. Da solo, Deacon si reca al bar de Il Giardino dove incontra Sheila, quest’ultima ancora furiosa dopo l’ennesimo rifiuto di Steffy di farle vedere suo nipote…

