Beautiful/ Anticipazioni 19 giugno 2023: Baker vuole interrogare Steffy, lei ricorda qualcosa?

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 19 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 19 giugno ci svelano che Brooke e Taylor continuano a discutere di Steffy e della sua amnesia. La giovane crede infatti che Liam sia suo marito, e ha completamente rimosso il ricordo di Finn e Hayes. La Logan insiste che non è giusto nei confronti di Hope, chiedere a sua figlia di lasciare che Liam sia sposato con Steffy… Per lei è veramente troppo! A quel punto interviene la stessa Hope a dire che per lei la situazione non la disturba, anche se appare abbastanza infastidita.

Nelle vicinanze, Ridge è dispiaciuto che Sheila abbia perso suo figlio, e spera che ottenga l’aiuto di cui ha bisogno, da chiunque non sia Taylor. Giura che troveranno chi ha fatto questo ai loro figli e li assicureranno alla giustizia. Proprio in quel momento appare il vice capo Baker. Vuole parlare di nuovo con Steffy. Ridge gli spiega che sua figlia non ricorda nulla della sparatoria, né tantomeno di Finn. Baker capisce che la ragazza sta reprimendo i suoi ricordi, ma vuole comunque provare a interrogarla. Il vice capo è convinto che servirà solo un po’ di pazienza e prima o poi i ricordi riaffioreranno.

Beautiful, anticipazioni puntata 19 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope teme che questo possa confondere Kelly ora che Steffy chiama Liam suo marito. Brooke ha ancora grossi problemi con l’intera situazione, e il giovane Spencer la capisce, poi ringrazia la moglie per la sua pazienza. Brooke affronta di nuovo Taylor e con rabbia le urla che non sopporta vedere sua figlia soffrire in quel modo: qualcuno deve dire a Steffy la verità. La dottoressa è contraria: sua figlia ha appena ripreso conoscenza, le hanno sparato, e suo marito è morto. Chi dovrebbe sentirsi peggio?

Bridget è ottimista sul fatto che Steffy non avrà ricadute. Quest’ultima vorrebbe tornare a casa con la sua famiglia, con cui è sicura riuscirà a riacquistare le forze. Bridget la avverte che devono fare un passo alla volta. Ridge entra con Baker e Sheila lo segue. Il vice capo dice alla ragazza che ha bisogno della sua versione di quella notte fatale in cui le hanno sparato, affinché riescano a trovare il responsabile. Sheila è preoccupata…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy si sveglia e tutta la famiglia si riunisce accanto a lei. La ragazza fa fatica a riprendere conoscenza, e non sembra ricordare nulla della notte della sparatoria. Il tenente Baker arriva in ospedale e informa i familiari che sono iniziate le indagini per scoprire chi ha ucciso Finn e sparato a Steffy. Ridge è infastidito dalla presenza di Sheila, ma Taylor gli dice che ora fa parte della famiglia e poi gli racconta di come le ha salvato la vita sul tetto dell’ospedale.

Quando Steffy riprende i sensi, scambia Liam per suo marito e a quel punto tutti capiscono che la ragazza ha rimosso il trauma della sparatoria, e quindi non ricorda neanche più di essere sposata con Finn. Brooke non tollera la situazione perché in questo modo stanno facendo soffrire Hope, e in effetti la ragazza appare in ansia. Alla Forrester, Carter scarica Paris, poi ammette con Quinn di provare ancora dei sentimenti per lei – sentimenti che la Fuller ricambia.











