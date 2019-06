Beautiful/ Anticipazioni 19 giugno: duro scontro tra Bill e Katie

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 19 GIUGNO: LITE BILL SPENCER VS KATIE LOGAN

Duro scontro tra Bill Spencer e Katie Logan nella puntata di Beautiful in onda mercoledì 19 giugno. Tra i due ex coniugi è ormai scontro aperto per la custodia del figlio Will. Bill, infatti, nell’ultimo periodo ha abbandonato il figlio più piccolo dedicandosi totalmente a Steffy che ha cercato di strappare a Liam che ha invece sposato Hope dalla quale aspetta un figlio. Dopo aver chiuso il capitolo Steffy, Bill è pronto per tornare a fare il padre di Will, ma deve fare i conti con Katie che, spinta da Thorne che, nell’ultimo periodo è diventato importante per il piccolo Spencer, è intenzionata a chiedere la custodia esclusiva del figlio, scontrandosi anche con l’ex marito per il quale, nonostante la fine dell’amore, ha sempre avuto un profondo rispetto. Una decisione, quella di Katie, che non piace affatto a Bill, pronto a tutto pur di non perdere il suo bambino.

BEAUTIFUL: KATIE CHIEDE L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DI WILL…

La decisione di Kate di chiedere l’affidamento esclusivo di Will scatena la reazione di Brooke, convinta che la sorella stia sbagliando togliendo al suo bambino la possibilità di avere un rapporto con il padre. Katie riflette sulle parole della sorella e comincia a pensare che, forse, sia sbagliato agire legalmente contro l’ex marito. Prima che il caso arrivi in tribunale, Bill e Katie decidono di confrontarsi. A casa della Logan va così in scena un duro faccia a faccia tra Spencer e la sorella di Brooke. La tensione tra i due è evidente: Katie gli rinfaccia di aver trascurato suo figlio nonostante i suoi continui avvertimenti mentre Bill annuncia una battaglia senza esclusioni di colpi: non si darà per vinto e farà l’impossibile per non perdere la custodia del suo bambino.

