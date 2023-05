Beautiful/ Anticipazioni 19 maggio: Thomas difende Brooke, Steffy è curiosa…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 19 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 19 maggio ci svelano che Steffy non comprende il motivo per il quale Thomas continui a giustificare il comportamento di Brooke: lei ha tradito il loro padre, e per giunta con Deacon! La giovane Forrester è davvero incuriosita dal nuovo atteggiamento del fratello. Intanto, Grace è una furia dopo aver scoperto che Paris e Carter vanno a letto insieme. La donna minaccia l’avvocato: non gli permetterà di ferire sua figlia come ha fatto con Zoe. Paris vuole che sua madre la ascolti, ma Grace si lamenta del fatto che Carter abbia tradito i Forrester stando con la moglie di Eric, e ora sta facendo la stessa cosa con Zende. Sua madre cerca di trascinare Paris fuori dalla porta, ma lei si rifiuta di andarsene e dichiara di amare Carter.

Ridge incontra Taylor a casa di Steffy e tra loro si riaccende la scintilla; si baciano, ma la dottoressa decide di fermarsi, chiedendo all’ex marito se sia ancora innamorato di Brooke. Lo stilista non risponde, ma lei non vuole farsi illusioni, quindi si limita a dargli tutto il suo supporto in questo momento difficile.

Beautiful, anticipazioni puntata 19 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke si dispera per aver liberato Ridge, concedendogli il divorzio. Hope torna a casa e, vedendo sua madre in quelle condizioni, le chiede cosa sta succedendo. Brooke informa sua figlia che il suo matrimonio con Ridge è finito e che non ha nessuno da incolpare se non se stessa. Hope è sbalordita nell’apprendere che sua madre gli ha detto di andare e stare con Taylor, e di averlo fatto “per il suo bene”. Non riesce a credere che sua madre si sia arresa così facilmente. Brooke sente di non avere molta scelta. Hope crede che lei debba combattere per il suo matrimonio, nonostante la Logan sostenga l’idea di dover fare la cosa giusta per l’uomo che ama. Anche se ciò vuol dire spingerlo tra le braccia di Taylor…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Paris e Carter continuano a vedersi di nascosto. Grace incita Zende a non rinunciare a sua figlia. Poi Grace sorprende Paris e Carter insieme. Sheila si lascia accidentalmente sfuggire di essere la responsabile della ricaduta di Brooke; Thomas s’incuriosisce e, dopo aver messo insieme i pezzi, capisce che la Carter ha fatto qualcosa di molto grosso ai danni della Logan, per permettere a Ridge e Taylor di tornare insieme. Quindi Sheila gli racconta nei minimi dettagli il suo subdolo piano dello scambio dello champagne. Poi prega il ragazzo di non dire nulla, ma Thomas è molto turbato e non sa come comportarsi. Nel frattempo, Brooke dice a Ridge di essere disposta a concedergli il divorzio se è ciò che vuole, cogliendolo di sorpresa: lui infatti non vuole separarsi da lei.











