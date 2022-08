Beautiful/ Anticipazioni 2 agosto 2022: tornano Steffy e Finn, il loro bambino…

Beautiful, anticipazioni puntata 2 agosto 2022: il ritorno di Steffy e Liam

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 2 agosto 2022 rivelano che Steffy e Finn sono tornati a Los Angeles. Nell’ultimo periodo, la coppia ha passato del tempo insieme a Kelly, prima che la gravidanza giunga al termine. Per i due è arrivato il momento di scoprire il sesso del bambino. Ridge confessa di essere molto felice per la figlia. Allo stesso modo, lo stilista consiglia anche al figlio Thomas di dedicarsi sempre di più a Douglas. Nonostante apprezzi l’affettuoso rapporto che il bambino ha con Liam, Thomas non deve dimenticare di essere lui il padre.

Intanto, arriva il momento della verità per Liam e Hope: i due sono pronti per parlare con il vicecapo Baker a proposito dell’omicidio di Vinny. Tuttavia, Bill si precipita alla stazione di polizia per impedire al figlio di confessare: non può fargli fare una cosa del genere o rovinerebbe per sempre la sua vita.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Liam pronto a confessare l’omicidio

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Thomas racconta a Ridge e Brooke della spiacevole conversazione avuta con Bill. L’editore si è dimostrato molto spregevole nei confronti di Vinny, e ovviamente lo stilista, essendo suo amico, non lo ha perdonato. Poi, Brooke rende felice il marito quando ammette di iniziare a fidarsi di nuovo di Thomas, apprezzando i cambiamenti che ha fatto.

Nervoso per l’imminente decisione di Liam, Bill si mostra sempre più impaziente con Wyatt, alimentando i sospetti di quest’ultimo. Intanto, Liam e Hope affrontano ancora l’argomento confessione: lui sembra aver ormai deciso, mentre la moglie, con l’avvicinarsi del momento, mostra di avere dei ripensamenti. Infine, quando Thomas porta a casa della coppia Douglas, Liam si commuove sapendo che potrebbe essere l’ultimo incontro prima di venire arrestato. Poi, il giovane Spencer rimane colpito dall’amore che lo stilista prova per il figlio, ma anche per Beth e Hope…

