Beautiful/ Anticipazioni 2 agosto 2023: Ridge, chi sceglierà tra Taylor e Brooke?

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 2 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 2 agosto ci svelano che Liam saluta Steffy prima che lei parta; un commosso arrivederci molto sentito tra i due. Tutto ciò avviene mentre Finn comincia lentamente a muovere le dita e gli occhi, segnali che il giovane medico sta riprendendo coscienza. Nel frattempo, Deacon va a trovare Brooke perché hanno bisogno di parlare di cos’è successo quella notte di Capodanno, quando la Logan era stata spinta a baciarlo a causa delle bottiglie di champagne scambiate da Sheila. Intanto Carter non riesce a smettere di pensare a Quinn e glielo dice apertamente in orario d’ufficio. Per quanto lui sforzi di andare avanti, è più forte di lui: ogni cosa gli ricorda lei.

Beautiful/ Anticipazioni 1° agosto 2023: Steffy è in partenza, ultimo saluto a Liam

Ridge si confida con suo padre al quale dice che è ancora indeciso per quanto riguarda Taylor e Brooke. In quel momento, Eric riceve un messaggio e deve congedarsi dal figlio perché deve andare al club a giocare a pickleball (in realtà deve vedersi con Donna). Arriva Taylor che ha portato del cibo da asporto e propone a Ridge di pranzare insieme. I due parlano della decisione presa da Steffy: a entrambi manca molto, ma sanno che la ragazza ha preso la giusta decisione. Allontanarsi un po’ da tutto e concentrarsi sui suoi figli.

Beautiful/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Finn mostra primi segnali di vita!

Beautiful, anticipazioni puntata 2 agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Deacon si sente in parte responsabile per quello che è successo a Brooke. Per colpa di Sheila, lei ha avuto una ricaduta che l’ha messa in una situazione compromettente con Ridge. L’uomo le chiede poi se suo marito l’abbia perdonata e dalla sua espressione deduce che non lo ha ancora fatto. Deacon crede che il Forrester non riuscirà mai a superare il fatto che sia stato proprio lui ad averla baciata. Se ancora non è riuscito a perdonare sua moglie, vuol dire che non la merita. Brooke apprezza la sua preoccupazione, ma afferma che ora deve andare da Ridge…

Beautiful/ Anticipazioni 28 luglio 2023: Steffy, il dolore per Finn è ancora grande

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy vorrebbe organizzare un cerimonia funebre per Finn, ma incontra l’incertezza di Li che la fa sospettare: per quale motivo non vuole dare l’ultimo addio a suo figlio? La risposta non tarda ad arrivare. Li sta tenendo in vita Finn tramite macchinari, nella speranza che lui un giorno posso svegliarsi dal coma. E pian piano, il dottore comincia a mostrare i primi segnali di vita. Nello stesso momento, Steffy accetta il consiglio dei suoi genitori di partire per un po’ insieme ai suoi figli; solo in questo modo potrà elaborare il lutto e tornare poi a Los Angeles per rifarsi una vita. Hope è infastidita dalle continue premure di Liam verso Steffy, anche se non vuole darlo a vedere.

Carter è ancora innamorato di Quinn, ma è intenzionato a riprendere la sua relazione con Paris pur di non pensare a lei. Eric e Donna continuano a vedersi di nascosto.











