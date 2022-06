Beautiful, anticipazioni 2 giugno 2022/ Serata romantica tra Paris e Zende rovinata

Prima di scoprire cosa succederà nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 2 giugno vediamo cosa è successo durante l’ultima puntata della soap: Flo ha chiesto a Hope di essere perdonata e di darle l’opportunità di farsi conoscere sul serio, così come stanno facendo le sue zie. La Logan, però è ancora ostile e le ha ricordato che in nessun modo potrà dimenticare quello che le ha fatto e soprattutto quello che ha fatto a Bebth. Thomas ha fatto notare a Ridge che Brooke, ancora una volta, non vuole ammettere i progressi fatti per guarire dalla sua ossessione nei confronti di Hobpe e rinfaccia al padre di aver sempre scelto la Logan, anche in passato.

Brooke, infanto, ha fatto irruzione negli uffici della Spencer per intimare a Liam di non lasciare campo libero a Thomas, visto che lei è convinta che l’ossessione nei confronti di Hope non sia affatto passata e per questo motivo tenterà di approfittare della situazione al fine di poter stare con lei. Liam prova a spiegarle che in questo momento non può assolutamente dimostrarsi sospettoso nei confronti della moglie ma deve darle fiducia, anche facendole credere di non essere preoccupato per la vicinanza di Thomas. Di altro parere Bill, il quale consiglia al figlio di correre immediatamente a casa per condividere con Hope e con Beth la cena che ha ordinato e che ha fatto recapitare direttamente al cottage.

Beautiful, anticipazioni 2 giugno:

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 2 giugno, si vedrà come il progetto di riavvicinamento che Liam ha messo in atto nei confronti di Hope darà i suoi frutti perché i due si scambieranno un romantico bacio. Probabilmente, quindi, i consigli di Bill che consigliava a Liabm di trascorrere molto più tempo insieme a sua moglie invece di dedicarle dei gesti carini sembrano davvero funzionare.

Intanto Quinn, dopo aver sentito la conversazione fra Zoe e Paris, decide di schierarsi dalla parte della prima e le propone il suo aiuto per vendicarsi nei confronti della sorella che, secondo quanto pensa la modella, è l’unica colpevole della separazione fra lei e Carter. Le due, così, decidono di mettere a punto un piano per rovinare la serata romantica fra Paris e Zende, mettendo del lassativo nella bevanda della ragazza.

