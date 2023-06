Beautiful/ Anticipazioni 2 giugno: Sheila contro Steffy, lo scontro si fa acceso!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 2 giugno

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 2 giugno ci svelano che Sheila e Steffy proseguono il loro acceso confronto, parlando di come Ridge abbia gettato via la sua vita per stare con Brooke, un’alcolista. La Carter sa che sua nuora vuole solo rivedere i suoi genitori insieme, per questo motivo dovrebbe ringraziarla per quello che ha fatto. Sheila sente che Steffy un giorno sarà in grado di accettarla come ha fatto sua madre Taylor, che le ha dato una possibilità. La Forrester le urla contro, non le crede, e l’aver ingannato Brooke, scambiando le bottiglie di champagne, lo dimostra. Sheila non avrà un posto nelle loro vite, quindi le urla di andarsene perché non vuole più vedere la sua faccia!

Sheila avverte Steffy che non può dire niente a Taylor. Non può dire a nessuno perché Brooke ha bevuto e la invita a pensare alla felicità di sua madre. Ridge non merita forse di essere liberato da Brooke? Steffy lo pensa, è vero, ma non in questo modo, perché sa che la sua terribile suocera ha fatto qualcosa di completamente malato e la minaccia di non osare mai più avvicinarsi a lei e Finn. Sheila si mette faccia a faccia con Steffy e la avverte di non fare niente per mettersi tra lei e suo figlio.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke riceve una telefonata da Bridget, e l’avverte che è tornata in città, poi contatta anche Hope. Quest’ultima è contenta di rivederla e non vede l’ora. Le due tornano a parlare di Ridge. Brooke spiega a sua figlia la sua strana sensazione, sente che qualcuno, come Thomas e Steffy, stiano manipolando per farli allontanare ancora di più. Nel frattempo, Thomas parla con suo padre a proposito dei sentimenti che lui prova per Brooke. Lo stilista si rende conto che Ridge ama ancora sua moglie, ma non vede il motivo per cui non potrebbe costruire qualcosa con Taylor, che lo rende felice.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy si tormenta perché vuole sapere il motivo per il quale Thomas e Sheila si sono incontrati. Dato che non riesce a scoprire nulla tramite il fratello, la giovane Forrester bussa alla porta della temibile suocera. L’incontro tra le due non è delle migliori, ma Sheila riesce a sviare i sospetti di Steffy dicendole che vuole solo un posto nella vita di Finn e Hayes. Steffy poi ascolta per puro caso una conversazione tra Thomas e Sheila in cui capisce cos’ha combinato quest’ultima. Tornata da suo marito, Steffy gli rivela che sua madre non è affatto cambiata, e crede stia manipolando Thomas. Per esserne certa, la Forrester intende avere un confronto faccia a faccia con la terribile suocera, non avendo idea di ciò che l’aspetta.











