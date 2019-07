Beautiful/ Anticipazioni 2 luglio: Ridge in crisi, Brooke e Bill…

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 2 LUGLIO

Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata del 2 luglio, è ormai guerra aperta tra Brooke e Ridge. Nonostante i due siano sempre più innamorati, la rivalità tra Hope e Steffy, non solo sentimentale, ma anche lavorativa, rischia d’incrinare definitivamente iò matrimonio tra la Logan e Forrester. Ridge, da parte sua, è seriamente in crisi per la scelta obbigata che dovrà fare tra la inea di Hope e quella di Steffy mentre Brooke, oltre ad essere infastidita con il marito, non accoglie affatto positivamente la decisione di Katie di portare Bill in tribunale per togliergli la custodia del figlio. Brooke e Bill, così, si ritrovano dalla stessa parte, ma cosa accadrà esattamente nella puntata odierna della soap opera americana? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL: RIDGE IN CRISI

Per Ridge è arrivato il momento di prendere una decisione e scegliere se salvare la Hope for the future di Hope o la Intimates di Steffy. Pur non volendo prendere tale decisione, Ridge è costretto a dover tagliare una delle due linee per non compromettere il futuro della Forrester. Steffy, pur avendo più quote in società, decide di non esercitare il proprio potere e lasciare a Ridge la scelta, convinta che saprà essere obiettiva. Alla Forrester, così, Hope e Steffy spiegano perchè dovrebbe essere salvata la propria linea e così fanno gli altri membri del consiglio: mentre Brooke si schiera apertamente dalla parte di Hope, Quinn sostiene la linea di Steffy. Cosa scegierà Ridge?

BEAUTIFUL: BROOKE DALLA PARTE DI BILL

Bill, nel frattempo, non ha alcuna intenzione di arrendersi e lasciare che Katie vinca la battaglia legale contro di lui senza problemi. Convinto che il probema sia stato causato da Thorne, Spencer è disposto a tutto pur di non perdere suo figlio Will. In seguito, Spencer si imbatte per caso in Brooke a Il Giardino, dove Brooke ammette di essere d’accordo con lui. Bill, tuttavia, nota un turbamento nella Logan e capisce che è dovuto a Ridge. Brooke, così, ammette di essere in crisi con il marito per la sua scelta tra Hope e Steffy.



