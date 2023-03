Beautiful/ Anticipazioni 2 marzo: Brooke non si sente minacciata da Taylor

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 2 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 2 marzo ci svelano che Taylor confessa a Ridge di non voler causare problemi tra lui e Brooke, però gli offre il suo sostegno sulla questione di Deacon. I due si abbracciano, condividendo un altro momento di tenerezza. E proprio in quel momento arrivano Steffy e Thomas, i quali interrompono l’abbraccio dei loro genitori per unirsi a loro: la famiglia Forrester è di nuovo insieme. Taylor è sorpresa nell’apprendere che Hope abbia ancora la custodia legale su Douglas, considerando quanto sta bene Thomas, e gli ricorda che suo figlio non è un Logan, è un Forrester. Steffy sostiene sua madre, mentre il fratello difende Hope per aver riempito un vuoto nella vita di Douglas. Le sarà per sempre grato, ed ha senso che Douglas stia con Hope e si sia affezionato a lei dopo tutto questo tempo.

Beautiful, anticipazioni americane/ Cosa nasconde Bill? Liam scopre la verità: colpo di scena inaspettato

Brooke e Katie discutono di Ridge e dei suoi problemi con Deacon. La Logan spera che possa superare tutto questo perché ama suo marito e vuole sostenere sua figlia. Anche lei era scettica quando Deacon è tornato, dichiarando di essere cambiato, ma poi si è resa conto che è sincero. Brooke non può negare a sua figlia la possibilità di conoscere suo padre. Katie parla di Ridge vedendo Hope, Deacon e lei come una famiglia, ma Brooke non pensa che sia così. Entrambi hanno figli con persone diverse. Inoltre lei non si sente minacciata dall’ex di Ridge, Taylor.

Beautiful/ Anticipazioni 1° marzo: Steffy e Thomas vedono Ridge e Taylor che...

Beautiful, anticipazioni puntata 3 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Deacon mostra a Hope alcune mosse di autodifesa che ha imparato in prigione. Padre e figlia si divertono mentre parlano delle arti marziali, una passione che li accomuna. Hope torna seria e dice di sapersi difendere. Deacon, intuendo che sta parlando di Ridge, afferma che a volte bisogna sapere quando fare un passo indietro. Hope vuole che suo padre la veda come una donna potente. Deacon sa quanto sia importante dare il buon esempio come genitore.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge e Taylor parlano del tempo passato insieme e pensano alle situazioni dei loro figli. Lo stilista ammette di essere stato molto preoccupato per Thomas, specialmente per via della sua ossessione per Hope. Alla Forrester, Steffy ha appena rivelato a suo fratello che la mamma è tornata. La giovane immagina di vedere Taylor insieme ai suoi figli e pensa che sia bello ritrovarsi tutti insieme, dopo tanti anni di separazione. Deacon, intanto viene accolto da Hope allo chalet, e i due scoprono di avere un’altra cosa in comune: la passione per le arti marziali. A casa, Brooke e Katie parlano di Ridge e Deacon e di quante le cose siano cambiate da quando l’ex galeotto è tornato nelle loro vite. La Logan si dice certa che il suo rapporto con il marito non verrà messo in difficoltà.

Beautiful/ Anticipazioni 28 febbraio: Ridge e Taylor, momento di tenerezza...

© RIPRODUZIONE RISERVATA