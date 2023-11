Beautiful/ Anticipazioni 2 novembre 2023: Sheila sbranata da un orso, ecco le prove

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 2 novembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 2 novembre ci svelano che in ufficio, i Forrester si rallegrano vedendo Steffy e Finn di nuovo insieme. Tutti festeggiano la coppia che si è riunita. Taylor attribuisce a Li il merito per essere riuscita a salvare la vita del giovane medico, ma vuole sapere perché non ha detto a nessuno che era vivo. Li spiega che non ha mai avuto intenzione di ferire o ingannare nessuno di loro. Era concentrata sul fatto che suo figlio riuscisse a farcela. In quel momento arriva anche Sanchez che intende spiegare in che modo hanno scoperto che Sheila fosse stata sbranata da un orso. Intanto, Liam e Hope, dopo aver fatto sistemare Beth in camera da letto, si incontrano con Thomas e Douglas. Al bambino manca molto il padre e vorrebbe che potessero stare più insieme.

Beautiful/ Anticipazioni 1 novembre 2023: Sheila è morta, Thomas vuole l'affidamento di Douglas

Alla Forrester, il detective Sanchez dice al gruppo che Sheila ha lasciato Los Angeles ad un certo punto. Steffy si arrabbia perché hanno perso le sue tracce. Sanchez spiega che le telecamere di sicurezza l’hanno ripresa in un minimarket appena fuori dalle Sierras. Tira fuori le foto dal filmato della telecamera e gliele mostra. Il detective rivela di aver trovato un’auto abbandonata là fuori su cui c’erano le impronte digitali di Sheila…

Beautiful/ Anticipazioni 31 ottobre 2023: Ridge e Taylor non smettono di pensare al loro bacio

Beautiful, anticipazioni puntata 2 novembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, il racconto di Sanchez prosegue, spiegando ai Forrester di aver incontrato un ranger, che gli ha fornito delle prove inquietanti: qualcuno è stato attaccato da un orso. Prima di mostrare ulteriori foto, il detective avverte loro che sono immagini molto forti di ciò che resta di Sheila. Era una scena agghiacciante. Hanno trovato la sua patente di guida, il telefono, alcuni dei suoi capelli e vestiti macchiati di sangue. Steffy chiede se ne siano davvero sicuri, al che Sanchez riferisce che le prove del DNA indicano una sola persona, ossia Sheila Carter. Intanto Thomas ringrazia Hope per aver creato una casa accogliente anche per suo figlio Douglas.

Beautiful/ Anticipazioni 27 ottobre 2023: Steffy ha molte domande da fare a Li...

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke è preoccupata che il selfie con Deacon possa avere ripercussioni sul suo matrimonio. Li e Steffy si confrontano; la prima accusa la giovane nuora per l’incidente di suo figlio: se Finn non si fosse legato ai Forrester, non avrebbe mai rischiato la vita. In seguito, Taylor rivela a Steffy che lei e Ridge si sono baciati a Monte Carlo, ed entrambi non riescono a smettere di pensare a quel momento. Rimasti soli, Steffy e Finn passano la notte insieme, per la prima volta da quando lui è stato ritrovato. Notte di effusioni romantiche anche tra Hope e Liam, i quali ricevono, il mattino seguente, prima la visita di Brooke, poi quella di Thomas.











© RIPRODUZIONE RISERVATA