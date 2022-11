Beautiful/ Anticipazioni 2 novembre: i dubbi di Steffy, le paure di Finn

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 2 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 2 novembre, ci svelano che Steffy è preoccupata per la situazione che si è creata tra lei e Finn, ed esprime a le proprie paure a Ridge ma anche il senso di colpa nei confronti del marito: forse sta agendo in modo troppo duro con lui, ma la possibile presenza di Sheila nella vita di Hayes la terrorizza a morte. Il problema è però un altro: Steffy e Finn non hanno ufficializzato il loro matrimonio, quindi non sono sposati legalmente. Steffy appare piuttosto insicura. La giovane riflette sul fatto che tutto era andato così bene con suo marito, fino a quando l’incubo Sheila non ha varcato la porta.

Beautiful/ Anticipazioni 31 ottobre: Steffy delusa da Finn, lui si confida con Paris

Nella casa sulla scogliera, Finn si confida con Paris, la quale è sempre più schierata dalla sua parte. La ragazza esprime la sua preoccupazione nei riguardi di Steffy e crede che stia reagendo in modo esagerato. Finn ricorda il modo in cui sua moglie l’ha guardata quando Sheila aveva in braccio il loro bambino: si sentiva tradita. Paris pensa che sia naturale per Finn sentirsi così in colpa. Poi gli dice che Steffy dovrebbe capire che Sheila è la sua madre biologica, e gli fa notare che lui ha visto Steffy attraversare momenti difficili, ragione per cui anche lei dovrebbe fare lo stesso.

Beautiful/ Anticipazioni 28 ottobre: Steffy schiaffeggia Sheila e poi la caccia!

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 2 novembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Quinn assicura a Carter che non la metterà a disagio raccontandole i suoi sentimenti. I due discutono di quella vita che stavano pensando di costruire insieme, ma l’avvocato ha accettato la scelta della donna che ama: è felice che lei sia tornata da Eric. Tuttavia nota nel suo sguardo che qualcosa non va. Quinn mente, e proprio in quel momento entra Shauna che ha notare ai due come sia un gioco pericoloso stare a porte chiuse. Carter interviene spiegando che stavano semplicemente parlando del matrimonio di Quinn con Eric e di quanto lei sia felice. Shauna è d’accordo, ma sa che c’è qualcosa che non va. L’amica non sa se confidarle i problemi di disfunzione erettile di Eric…

Jacqueline MacInnes Wood di Beautiful/ "Io e Steffy, pazze per amore"

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn si sfoga con Paris, con la quale è sempre più in confidenza, sulla sua situazione con Steffy. Sua moglie non riesce più a guardarlo in faccia dopo quanto accaduto con Sheila. Intanto Ridge cerca di far ragionare sua figlia, terrorizzata al pensiero di avere Sheila nella sua vita. Paris nota che Finn è molto agitato: ha ricevuto un messaggio da Steffy, la quale vuole parlargli prima di prendere appuntamento in tribunale per depositare il certificato di matrimonio. Paris lo rassicura ma poi, preoccupata, ne parla con Zende.

In ufficio, Carter vuole sapere da Quinn come sia andato il ritorno a casa. Interviene Wyatt, anche lui curioso, e si augura che stavolta sua madre non rovini tutto. Finn e Steffy si incontrano: lui si scusa per aver permesso a Sheila di entrare a casa loro per vedere il nipotino. La giovane, però, ha ancora dei dubbi: non se la sente di andare in tribunale finché quella donna non sarà uscita dalle loro vite.











© RIPRODUZIONE RISERVATA