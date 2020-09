Beautiful/ Anticipazioni 2 settembre: Thomas zittisce Xander

Beautiful, anticipazioni 2 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 2 settembre, Thomas decide di zittire una volta e per tutte Xander dicendogli che se le prove della sua colpevolezza verranno fuori e si verrà anche a sapere dello scambio di culle, Zoe e Reese andranno in prigione ma che anche la vita di Xander avrà delle ripercussioni perché lui farà di tutto per renderla un inferno. Xander, che è legato a Zoe da un sentimento forte, capisce che è stata la fidanzata a tradirlo e ad avvisare il Forrester. Per questo motivo decide di non rivelare a nessuno la vertità per salvare la ragazza dal carcere ma decide di lasciarla per sempre, disgustato da quanto ha fatto la ragazza e dal suo atteggiamento, e di lasciare per sempre Los Angeles, rompendo il loro fidanzamento. Zoe, però, non sembra turbata dalla notizia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Xander va negli uffici della Forrester alla ricerca di Thomas ma trova Brooke che è con le due sorelle alle quali ha appena raccontato della decisione presa da Hope. Anche il ragazzo, quindi, viene a sapere delle future nozze della Logan junior e resta sconvolto, tanto da decidere di andare nuovamente a parlare con Zoe per convincerla a raccontare tutta la verità. Intanto Liam prova a convincere Hope che sposare Thomas non è una buona idea e che non può dimenticare così il loro amore e iniziare una nuova vita con un uomo che non ama. Hope, senza negare di essere ancora molto legata al suo ex marito, gi ricorda però che lui ora non è più libero e che la morte della loro bambina ha cambiato davvero tutto. Per questo motivo gli chiede di lasciarla prendere le sue decisioni, rimarcando che pur amandolo non tornerà sui suoi passi. Tuttavia quando la ragazza raggiunge la madre negli uffici della Forrester dove trova anche le zie, non riesce a sostenere le loro domande e quando Donna le chiede se effettivamente è innamorata di Thomas oppure no, la ragazza scoppia a piangere ammettendo di non amarlo. È soprattutto Brooke ad essere preoccupata perché ricorda perfettamente i problemi mentali avuti dal suo futuro genero in passato e teme molto che possa nuovamente fare del male a sua figlia.

Thomas è a casa di Steffy e le rinfaccia di non sapersi tenere un uomo visto che ha permesso a Liam di andare a casa di Hope. Mentre i due fratelli litigano, arriva il loro padre Ridge che, con molta sorpresa della figlia, non solo si schiera dalla parte di Thomas per quanto riguarda il suo matrimonio con Hope ma dice anche di essere d’accordo sul fatto che lei non stia utilizzando la strategia giusta per riuscire a riconquistare Liam. Quando lo Spencer fa ritorno a casa, Ridge gli dice senza mezzi termini che deve lasciare in pace Hope perché ormai non è più sua moglie e sta per sposare un altro e che deve preoccuparsi piuttosto della sua famiglia. Liam risponde che forse legalmente non sarà più il marito di Hope ma che neanche Thomas riuscirà mai a diventarlo perché la ragazza non lo ama. Intanto Zoe ha mandato un messaggio a Thomas per avvisarlo che Xander ha fatto delle scoperte e ha intenzione di raccontare tutto a Hope, dicendogli di venire subito in ufficio. Proprio mentre il fidanzato sta provando a convincerla un’ultima volta sul fatto che devono raccontare tutto, arriva il giovane Forrester il quale resta spiazzato dall’accusa di Xander che dice di avere le prove del suo coinvolgimento nella morte di Emma. Non sapendo come gestire la situazione, il giovabe Forrester inizia a minacciarlo.



