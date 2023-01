Beautiful/ Anticipazioni 20 gennaio: Steffy e Hope di nuovo nemiche? Colpa di…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 20 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 20 gennaio ci svelano che Eric e Donna parlano delle minacce di Quinn, la quale ora sa cos’è accaduto tra loro in ufficio. La Logan si dice dispiaciuta, mentre lo stilista dice di aver sentito Brooke incoraggiarla a tornare con lui. Donna gli assicura che non avrebbe mai interferito con il suo matrimonio… tutto quello che hanno condiviso è stato un abbraccio innocente, e ha cercato di spiegarlo a Quinn. Eric lo sa; anche lui l’ha fatto, ma lei non ci crede ed è molto turbata. Eric la ringrazia per quanto ha fatto per lui, la ama ed è così grato. Donna si fa coraggio e parlano del loro matrimonio passato e di ciò che potrebbero essere in futuro, se stanno insieme.

Hope dice a Finn che sebbene Ridge sia un buon patrigno, non può negare che Deacon è il suo vero padre e pensa sia davvero cambiato. Il dottore si sente confortato sapendo che Sheila non è sola. Steffy origlia la loro conversazione e irrompe in ufficio, per avvertire di stare fuori dal suo matrimonio e di non dare a suo marito un terribile consiglio!

Beautiful, anticipazioni puntata 20 gennaio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy non riesce a credere che Hope stesse incoraggiando Finn ad allacciare i rapporti con Sheila. Poi ricorda alla sorella quanto lei e Deacon siano persone pericolose da cui stare alla larga, non avvicinarsi. Hope e Finn spiegano come sono nella stessa barca con le situazioni dei loro genitori. Steffy sostiene che Sheila e Deacon li stanno rendendo vulnerabili e dei bersagli. Hope sa che suo padre non è un santo, ma è davvero giusto che tutti le chiedano di tagliare i propri genitori fuori dalle loro vite senza nemmeno dar loro una reale possibilità?

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Liam e Steffy si dicono preoccupati per i loro rispettivi partner. Infatti Finn e Hope sembrano disposti a credere alla storia che Sheila e Deacon siano una coppia. Entrambi concordano sul fatto che quei due dovrebbero stare fuori dalle loro vite. Steffy avverte Liam che devono essere uniti per il bene delle loro famiglie. Al contrario, Finn dice a Hope che vuole conoscere meglio sua madre Sheila, ma sa cosa ne pensa Steffy al riguardo… Intanto, Brooke e Katie consolano Donna e si dicono certe che prima o poi Eric si libererà di Quinn, motivo per cui lei non deve smettere di sperarci.











